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भतीजी से रेप के आरोप झूठे; कोर्ट ने चाचा को किया बरी पुलिस, NGO कार्यकर्ताओं पर भी ऐक्शन

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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जम्मू की निचली अदालत ने भतीजी से बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत करार दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने गलत जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच का आदेश दिया।

भतीजी से रेप के आरोप झूठे; कोर्ट ने चाचा को किया बरी पुलिस, NGO कार्यकर्ताओं पर भी ऐक्शन

जम्मू कश्मीर की एक निचली कोर्ट ने भतीजी से बलात्कार के आरोपों में जेल जा चुके व्यक्ति को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले की जो जांच की है वह भी पूरी तरह से बेकार थी। न्यायाधीश अमरजीत सिंह लांगे ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया, जबकि पुलिस अधिकारियों, कथित पीड़िता के समर्थन में आने वाले दो एनजीओ कार्यकर्ताओं और पीड़िता के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जज अमरजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह इस बात से हैरान है कि कैसे एक झूठे केस और बेकार जांच ने व्यक्ति को 1 साल 7 महीने तक जेल में बनाए रखा। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से खराब हो गई। अदालत इस बात से स्तब्ध है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया।

फैसले में जज ने कहा, "भ्रष्ट और मनगढ़ंत जांच के कारण आरोपी को उस घटना में फंसाए जाने का आघात झेलना पड़ा, जो कभी हुई ही नहीं। इसलिए पूरी जांच ही दागी है... वास्तव में, भ्रष्ट, मनगढ़ंत, जानबूझकर की गई भ्रष्ट जांच के कारण आरोपी को एक निराधार मामले में झूठा फंसाया गया है। इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।"

पुलिस, एनजीओ और लड़की पर ऐक्शन

अदालत ने व्यक्ति को बरी कर दिया। इसके बाद जांच में ढिलाई बरतने के लिए पुलिस अधिकारियों के ऊपर विभागीय जांच बैठाने का निर्देश दिया। इसके अलावा झूठी एफआईआर लिखवाने के लिए लड़की के ऊपर भी केस दर्ज किए जाने की सिफारिश की। लड़की को एफआईआर लिखवाने के लिए उकसाने वाली दो एनजीओ कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगर इनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, कार्यवाही की जाएगी।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला 2022 का है। इस दौरान एक 20 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया कि चाचा ने कमरे में घुसकर दो बार उसके साथ बलात्कार किया है। लड़की ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि उसका पूरा परिवार एक साथ रहता है। उसके पिता लकवाग्रस्त हैं। ऐसे में जब यह घटना हुई, तो उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऐसा उसे डर था कि इसका घर पर गलत असर होगा।

हालांकि, बाद में उसने पंजाब में रहने वाले अपने भाई से संपर्क किया। इसके बाद उसने चचेरी बहन को इस बारे में बताया, जिसने दो एनजीओ कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उसकी एफआईआर दर्ज करवाई। इसके आधार पर आरोपी व्यक्ति को मई 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे दिसंबर 2023 में जमानत मिली।

कोर्ट ने क्यों ठुकराया मामला?

कोर्ट के सामने पीड़ित पक्ष की तरफ से बताया गया कि आरोपी ने घर में घुसकर लड़की के साथ बलात्कार किया है। हालांकि, कोर्ट को बलात्कार की पुष्टि करने वाला कोई मेडीकल सबूत नहीं दिया गया। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता के बयानों में भी काफी विरोधाभास मिला।

न्यायालय को बताया गया कि आरोपी व्यक्ति 30 से 45 मिनट तक उसके कमरे में रहा इस दौरान उसने दो बार उसका बलात्कार किया। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न तो उसके कपड़े फटे और न ही उसे कोई खरोंच आई। पीड़िता ने दावा किया था कि उसने रोकने के लिए हाथापाई की थी लेकिन उसे एक भी खरोंच नहीं आई।

इसके बाद कोर्ट ने इस बात पर भी संशय जताया कि घर में सभी लोग मौजूद थे। ऐसे में अगर कोई हाथापाई या चिल्लाने की घटना होती है, तो उसमें भी घर वाले कैसे सामने नहीं आए। अदालत ने राय दी कि यह स्पष्ट रूप से बेतुका और असंभव है कि यह घटना आसपास के किसी भी परिवार के सदस्य की नजर से पूरी तरह बच गई हो। पीड़िता की मां ने यह भी दावा किया कि उन्हें बलात्कार के आरोपों के बारे में तभी पता चला जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचीं और उन्होंने अपनी बेटी और एक एनजीओ कार्यकर्ता के बीच बातचीत सुनी। इससे ट्रायल कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या बलात्कार का पूरा मामला दो गवाहों द्वारा उकसाया गया था, जिन्हें शुरू में एनजीओ कार्यकर्ता बताया गया था।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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