माफी मांगें जेपी नड्डा; वैष्णो देवी मेडीकल कॉलेज एडमिशन को लेकर भड़की कांग्रेस

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी मेडीकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद में कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि नड्डा को अब माफी मांगनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी माता मेडीकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक माहौल गर्म है। सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार इस मामले पर मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने इस मामले का रुख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ मोड़ दिया है। नड्डा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान (एसएमवीडीआईएमई) को मान्यता और अनुमति देते समय हिंदू समुदाय के अधिकारों और धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने में नाकाम रहे।

जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा को “अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए शांतिपूर्ण माहौल खराब करने” के बजाय “स्पष्टीकरण देना और माफी मांगनी चाहिए।”

भल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा, एसएमवीडीएसबी (श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड) और संस्थान के प्रबंधन की देख-रेख करते हैं, और वह एसएमवीडीआईएमई को मान्यता देते समय समुदाय के अधिकारों और भावनाओं की रक्षा करने में नाकाम रहे। भाजपा को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।”