उमर अब्दुल्ला ने पलटा उपराज्यपाल सिन्हा का फैसला, जम्मू-कश्मीर ने दरबार मूव की तैयारी

संक्षेप: हम दरबार मूव की पुरानी परंपरा को फिर से बहाल कर रहे हैं। हमने लोगों से वादा किया था कि हम दरबार मूव को बहाल करेंगे। अब कैबिनेट ने इसकी बहाली को लेकर निर्णय लिया है।

जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच शासन को लेकर लगातार खींचतान जारी है। गुरुवार को सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम उमर ने दरबार मूव की परंपरा को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। इससे चुनाव के दौरान उनकी तरफ से क्षेत्र के लोगों को किया गया यह वादा पूरा हुआ। आपको बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने वर्ष 2021 में दरबार मूव की परंपरा को समाप्त कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर में मीडिया से बात कर रहे सीएम अब्दुल्ला ने कहा, “आज मैंने उस फाइल पर साइन किए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। हम दरबार मूव की पुरानी परंपरा को फिर से बहाल कर रहे हैं। हमने लोगों से वादा किया था कि हम दरबार मूव को बहाल करेंगे। अब कैबिनेट ने इसकी बहाली को लेकर निर्णय लिया है और इसे उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। उपराज्यपाल ने हस्ताक्षर करके फाइल वापस कर दी है।”