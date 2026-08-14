सिंधु जल समझौता: शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार- पाक पर कोई रहम नहीं

इस्लामाबाद में यादगार-ए-फतह के उद्घाटन समारोह के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल समझौते को एकतरफा तरीके से स्थगित रखकर शांति का माहौल बिगाड़ा है।

भारत द्वारा वर्ष 1960 के ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty) को स्थगित रखे जाने के निर्णय को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच कूटनीतिक जुबानी जंग फिर तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जल आपूर्ति को अपनी रेड लाइन बताए जाने और सीधे जवाब देने की धमकी पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखा प्रहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने दोटूक कहा कि पाकिस्तान के साथ यह समझौता रद्द ही रहना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ उठा सके।

इस्लामाबाद में यादगार-ए-फतह के उद्घाटन समारोह के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल समझौते को एकतरफा तरीके से स्थगित रखकर शांति का माहौल बिगाड़ा है। शरीफ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "पाकिस्तान शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन हमारी शांति की इच्छा को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान के पानी की एक-एक बूंद हमारी रेड लाइन है। यदि हमारी जल आपूर्ति पर कोई आंच आई तो पाकिस्तान इसका सीधा और माकूल जवाब देगा।"

ज्ञात हो कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की घोषणा की थी।

शरीफ की रेड लाइन वाली टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी जनता का शुभचिंतक होने का ढोंग करता है, लेकिन जब पानी के अधिकार की बात आती है तो उसकी यह हमदर्दी गायब हो जाती है। अब्दुल्ला ने कहा कि 1960 के समझौते के तहत भारत ने रावी, ब्यास, सतलुज का पानी तो अपने पास रखा, लेकिन तीन नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को सौंप दीं। इसके गंभीर परिणाम दशकों तक जम्मू-कश्मीर की जनता ने भुगते हैं।

इस समझौते के कारण जम्मू-कश्मीर अपनी ही चिनाब नदी से पीने का पानी नहीं निकाल पाया, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट (बराज) का निर्माण अटका रहा और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए बड़े बांध या जलाशय बनाने पर कड़े प्रतिबंध झेलने पड़े।

उमर अब्दुल्ला ने भावुक होते हुए कहा कि इन नदियों पर हमारा जायज हक है। उन्होंने कहा, "यह हमारा खून है जो दशकों से बहाया गया। अब जब भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है तो इसे आगे भी रद्द ही रखा जाना चाहिए ताकि हम अपने जल संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकें।"