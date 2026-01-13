Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Indian Army chief Upendra Dwivedi warns Pakistan yet drones spotted in Rajouri
सेना प्रमुख ने चेताया, फिर भी बाज न आया पाकिस्तान; राजौरी में दूसरे दिन दिखे संदिग्ध ड्रोन

सेना प्रमुख ने चेताया, फिर भी बाज न आया पाकिस्तान; राजौरी में दूसरे दिन दिखे संदिग्ध ड्रोन

संक्षेप:

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ लगाम लगाइये की कड़ी चेतावनी देने के महज कुछ घंटों बाद मंगलवार को राजौरी जिले में LoC के निकट कम से कम दो संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए

Jan 13, 2026 10:00 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, राजौरी
share Share
Follow Us on

जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा (LoC) पर तनाव फिर बढ़ गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ 'लगाम लगाइये' की कड़ी चेतावनी देने के महज कुछ घंटों बाद मंगलवार को राजौरी जिले में LoC के निकट कम से कम दो संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। भारतीय जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की और इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया। यह घटना रविवार से जारी ड्रोन गतिविधियों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने राजौरी और पुंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिए हैं। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा है कि ऐसी गतिविधियां 'बिल्कुल अस्वीकार्य' हैं और भारतीय सेना किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, राजौरी सेक्टर के डुंगला-नाबला क्षेत्र के आसपास कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिन पर भारतीय जवानों ने SOP के तहत फायरिंग की। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सतर्कता बरत रहे हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, राजौरी जिले के ठंडी कस्सी क्षेत्र में एक और ड्रोन देखा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा बलों ने राजौरी और पड़ोसी पुंछ जिले में एलओसी के निकटवर्ती इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

रविवार को भी दिखे थे ड्रोन

बता दें कि यह नई घटना रविवार शाम को सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद हुई है। उस समय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार, अग्रिम क्षेत्रों में कम से कम पांच ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद हथियार या प्रतिबंधित सामग्री गिराए जाने की आशंका को लेकर बड़े पैमाने पर जमीनी तलाशी अभियान चलाया गया।

सेना प्रमुख ने दी थी चेतावनी

गौरतलब है कि मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत ने नियंत्रण रेखा के पास हाल ही में देखे गए यूएवी (ड्रोन) को लेकर पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है और जोर देकर कहा है कि ऐसी गतिविधियां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं। सेना प्रमुख ने बताया कि मंगलवार को पाकिस्तान के साथ सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) स्तर की बातचीत हुई, जिसमें भारत ने हालिया ड्रोन गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से अपने ड्रोन पर लगाम लगाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Jammu Kashmir Delimitation Jammu And Kashmir News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।