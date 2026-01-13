सेना प्रमुख ने चेताया, फिर भी बाज न आया पाकिस्तान; राजौरी में दूसरे दिन दिखे संदिग्ध ड्रोन

संक्षेप: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ लगाम लगाइये की कड़ी चेतावनी देने के महज कुछ घंटों बाद मंगलवार को राजौरी जिले में LoC के निकट कम से कम दो संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए

जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा (LoC) पर तनाव फिर बढ़ गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ 'लगाम लगाइये' की कड़ी चेतावनी देने के महज कुछ घंटों बाद मंगलवार को राजौरी जिले में LoC के निकट कम से कम दो संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। भारतीय जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की और इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया। यह घटना रविवार से जारी ड्रोन गतिविधियों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने राजौरी और पुंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिए हैं। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा है कि ऐसी गतिविधियां 'बिल्कुल अस्वीकार्य' हैं और भारतीय सेना किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जानकारी के अनुसार, राजौरी सेक्टर के डुंगला-नाबला क्षेत्र के आसपास कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिन पर भारतीय जवानों ने SOP के तहत फायरिंग की। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सतर्कता बरत रहे हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, राजौरी जिले के ठंडी कस्सी क्षेत्र में एक और ड्रोन देखा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा बलों ने राजौरी और पड़ोसी पुंछ जिले में एलओसी के निकटवर्ती इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

रविवार को भी दिखे थे ड्रोन बता दें कि यह नई घटना रविवार शाम को सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद हुई है। उस समय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार, अग्रिम क्षेत्रों में कम से कम पांच ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद हथियार या प्रतिबंधित सामग्री गिराए जाने की आशंका को लेकर बड़े पैमाने पर जमीनी तलाशी अभियान चलाया गया।