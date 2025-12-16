Hindustan Hindi News
Iltija Mufti says Nitish Kumar act of removing the hijab from Muslim Doctor woman face is shameful
सठिया गए हैं तो छोड़ दीजिए CM पद, नीतीश पर भड़कीं इल्तिजा मुफ्ती; महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर बवाल

संक्षेप:

पीडीपी नेता ने कहा कि मैं नीतीश जी का सम्मान करती हूं, क्योंकि वह उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूं। लेकिन अगर आपने अगली बार ऐसा किया, तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। आपको किसी मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने और उसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है।

Dec 16, 2025 05:50 pm IST
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की वरिष्ठ नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृत्य को मंगलवार को 'शर्मनाक' करार दिया। इल्तिजा ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्हें शालीनता और गरिमा के साथ ( बिहार का मुख्यमंत्री ) पद छोड़ देना चाहिए। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह एक शर्मनाक हरकत है। हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अगर आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आप इतना सठिया गए हैं (अल्लाह माफ करे) कि आप एक तरफ तो उन्हें डिग्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनका हिजाब हटा रहे हैं। इल्तिजा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं।

उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं पता कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला के लिए इसका क्या मतलब होता है... सिर्फ इसलिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको उसका हिजाब उतारने का अधिकार नहीं है? इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसी हरकत न दोहराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप देख ही रहे हैं कि नीतीश जी के साथ मौजूद लोग कैसे हंस रहे थे; वे इसे मजाक के तौर पर ले रहे थे। बिहार के उपमुख्यमंत्री, जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, वह भी हंस रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर हमने किसी महिला का घूंघट हटा दिया होता, तो आपको कैसा लगता?

पीडीपी नेता ने कहा कि मैं नीतीश जी का सम्मान करती हूं, क्योंकि वह उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूं। लेकिन अगर आपने अगली बार ऐसा किया, तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। आपको किसी मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने और उसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। सत्ता आपको हम मुसलमानों को अपमानित करने का अधिकार नहीं देती; कृपया इसे याद रखें। अगर आपने ऐसी हरकत दोहराई, तो हमें कुछ करना होगा।

इल्तिजा ने कहा कि नीतीश एक वरिष्ठ नागरिक हैं और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह कृपया शालीनता और गरिमा के साथ (बिहार का मुख्यमंत्री) पद छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार से अपील करती हूं कि वह एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करे, क्योंकि नीतीश अब सठिया चुके हैं, जिसके कारण वह सही-गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। एक अक्षम व्यक्ति को राज्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी क्यों सौंपी जा रही है? हम आपसे (बिहार सरकार से) इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने का आग्रह करते हैं। इस तरह सबके सामने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाना कोई मजाक नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश प्रवक्ता इमरान नबी डार ने यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेकां इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करती है और नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करती है क्योंकि उन्होंने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, जो एक सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। हम उनसे और बिहार की भाजपा-जदयू नीत सरकार से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की भी उम्मीद करते हैं।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
