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लश्कर के 2 आतंकियों के घर को बम से उड़ाया, 2500 से अधिक हिरासत में; कश्मीर में दनादन ऐक्शन

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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इस कार्रवाई पर घाटी में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मकानों को ध्वस्त करने और बड़े पैमाने पर की जा रही गिरफ्तारियों की आलोचना करते हुए इसे प्रतिकूल बताया।

लश्कर के 2 आतंकियों के घर को बम से उड़ाया, 2500 से अधिक हिरासत में।
लश्कर के 2 आतंकियों के घर को बम से उड़ाया, 2500 से अधिक हिरासत में।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के व्यस्त लाल चौक बाजार में ऑन-ड्यूटी जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की नृशंस हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने पूरी कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो वांटेड आतंकवादियों के पैतृक मकानों को विस्फोट से उड़ा दिया। पूरी घाटी से 2,500 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे सुरक्षा बलों की टीमों ने अनंतनाग जिले के गुरी गांव में आतंकवादी आदिल अहमद थोकर और बिजबिहारा के हसनपोरा तवेला में हारून रशीद गनई के घरों को खाली कराया और नियंत्रित विस्फोटकों का उपयोग करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। थोकर और गनई दोनों 2018 से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। आदिल थोकर का घर दूसरी बार विस्फोट से उड़ाया गया है। इससे पहले 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी इसके घर पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी।

2500 से ज्यादा हिरासत में

हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकवादियों को रसद, आश्रय, नकदी, परिवहन और संचार सुविधाएं मुहैया कराने का संदेह है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी संगठनों को लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता देने वाले जमीनी नेटवर्क को पहचानकर पूरी तरह से नष्ट करना है।

मनोज सिन्हा ने की सुरक्षा समीक्षा

इस घटनाक्रम के बाद उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुरक्षा बलों और अधिकारियों को अत्यधिक सतर्क रहने और उभरते खतरों को तुरंत बेअसर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने भारी बारिश के कारण 19 जुलाई से स्थगित अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। इस वर्ष की वार्षिक तीर्थयात्रा के शुरुआती 20 दिनों में ही 3,91,000 से अधिक श्रद्धालु अनंतनाग जिले में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।

उमर अब्दुल्ला ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई पर घाटी में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मकानों को ध्वस्त करने और बड़े पैमाने पर की जा रही गिरफ्तारियों की आलोचना करते हुए इसे प्रतिकूल बताया। उन्होंने कहा, "पुलिस हेड कांस्टेबल की निर्मम हत्या से लोग गुस्से में हैं। लेकिन जब गिरफ्तारियों की संख्या सैकड़ों से बढ़कर 2,000 या 2,500 तक पहुंच जाती है तो जनता का वह गुस्सा हमारे ही खिलाफ मुड़ने का खतरा रहता है। घर गिराने या हजारों लोगों को गिरफ्तार करने से स्थिति में सुधार नहीं होगा।"

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इन सामूहिक गिरफ्तारियों को सामूहिक सजा करार दिया है। इस बीच बडगाम के लालपोरा गांव के रहने वाले 45 साल के शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के हत्यारे की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान जारी है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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