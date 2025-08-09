अरुंधति रॉय से नूरानी तक, कश्मीर में क्यों बैन की गईं ये 25 किताबें? देखें पूरी लिस्ट

इस साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, आतंकवादियों का महिमामंडन, सुरक्षा बलों को बदनाम करना, धार्मिक कट्टरता, अलगाव की भावना को बढ़ावा देना और हिंसा-आतंकवाद की राह दिखाना जैसे तत्व पाए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 25 किताबों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है, जिनमें अरुंधति रॉय और ए.जी. नूरानी जैसे लेखकों की किताबें भी शामिल हैं। गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर लिया गया है। सरकार का कहना है कि ये किताबें अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और युवाओं के मानसिक ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि इस साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, आतंकवादियों का महिमामंडन, सुरक्षा बलों को बदनाम करना, धार्मिक कट्टरता, अलगाव की भावना को बढ़ावा देना और हिंसा-आतंकवाद की राह दिखाना जैसे तत्व पाए गए हैं।

इन पुस्तकों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152, 196 और 197 के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

बैन की गई किताबों में राजनीतिक टिप्पणी, ऐतिहासिक विवरण और मानवाधिकार से जुड़ी रचनाएं शामिल हैं। इनमें एजी नूरानी की The Kashmir Dispute 1947-2012, सुमंत्रा बोस की Kashmir at the Crossroads और Contested Lands, डेविड देवदास की In Search of a Future: The Kashmir Story, अरुंधति रॉय की Azadi और अनुराधा भसीन की A Dismantled State शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किताबों में कश्मीरी-अमेरिकी लेखिका हफ्सा कंजवाल की Colonizing Kashmir, हेले डुशिंस्की की Resisting Occupation in Kashmir, विक्टोरिया स्कोफील्ड की Kashmir in Conflict और क्रिस्टोफर स्नेडन की Independent Kashmir शामिल हैं।

इसके अलावा, मौलाना अबुल अला मौदूदी की Al Jihad fil Islam और मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल-बन्ना की Mujahid ki Azan जैसी धार्मिक किताबों पर भी पाबंदी लगाई गई है।

सरकार का कहना है कि इन किताबों का प्रकाशन और प्रसार युवाओं में कट्टरता और अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

बैन की गईं पुस्तकों की लिस्ट 1. ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर – पियोत्र बाल्सेरोविच और एग्निएज़्का कुज़ेव्स्का (Routledge / मनोहर पब्लिशर्स)

2. कश्मीरिज़ फाइट फॉर फ्रीडम – मोहम्मद यूसुफ सराफ (फिरोज़ सन्स, पाकिस्तान)

3. कॉलोनाइजिंग कश्मीर: स्टेट-बिल्डिंग अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन – हफ्सा कंजवाल (स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

4. कश्मीर पॉलिटिक्स एंड प्लेबिसाइट – डॉ. अब्दुल गनी जब्बार (गुलशन बुक्स, कश्मीर)

5. डू यू रिमेंबर कुनन पोशपोरा? – एस्सर बटूल और अन्य (ज़ुबान बुक्स)

6. मुजाहिद की अज़ान – इमाम हसन अल-बन्ना, संपादक: मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी (मार्कज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, दिल्ली)

7. अल जिहाद फिल इस्लाम – मौलाना अबुल अ’ला मौदूदी (दारुल मुसन्निफीन – मार्कज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, दिल्ली)

8. इंडिपेंडेंट कश्मीर – क्रिस्टोफर स्नेडन (मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस / सैंक्टम बुक्स, दिल्ली)

9. रेज़िस्टिंग ऑक्यूपेशन इन कश्मीर – हेले डुशिंस्की, मोना भट्ट, अतर ज़िया, सिंथिया महमूद (यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया प्रेस)

10. बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन: जेंडर एंड मिलिटरीज़ेशन इन कश्मीर – सीमा काज़ी (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

11. कॉन्टेस्टेड लैंड्स – सुमंत्रा बोस (हार्पर कॉलिन्स इंडिया)

12. इन सर्च ऑफ अ फ्यूचर: द स्टोरी ऑफ कश्मीर – डेविड देवदास (वाइकिंग पेंगुइन)

13. कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट: इंडिया, पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर – विक्टोरिया स्कोफील्ड (ब्लूम्सबरी इंडिया अकादमिक)

14. द कश्मीर डिस्प्यूट: 1947-2012 – ए. जी. नूरानी (तुलिका बुक्स)

15. कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स: इनसाइड अ 21st सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट – सुमंत्रा बोस (पैन मैकमिलन इंडिया)

16. अ डिस्मेंटल्ड स्टेट: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 – अनुराधा भसीन (हार्पर कॉलिन्स इंडिया)

17. रेज़िस्टिंग डिसअपीयरेंस: मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड वीमेन’स एक्टिविज्म इन कश्मीर – अतर ज़िया (ज़ुबान)

18. कन्फ्रंटिंग टेररिज्म – संपादक: मारूफ़ रज़ा (पेंगुइन इंडिया)

19. फ्रीडम इन कैप्टिविटी: नेगोशिएशन्स ऑफ बिलॉन्गिंग अलॉन्ग कश्मीरी फ्रंटियर – राधिका गुप्ता (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस)

20. कश्मीर: द केस फॉर फ्रीडम – तारिक अली, हिलाल भट्ट, अंगना पी. चटर्जी, पंकज मिश्रा, अरुंधति रॉय (वर्सो बुक्स)ो

21. आजादी – अरुंधति रॉय (पेंगुइन इंडिया)

22. यूएसए एंड कश्मीर – डॉ. शमशाद शान (गुलशन बुक्स)

23. लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ॉल्यूशन इन कश्मीर – पियोत्र बाल्सेरोविच और एग्निएज़्का कुज़ेव्स्का (Routledge)

24. तारीख-ए-सियासत कश्मीर – डॉ. अफाक़ (कारवां-ए-तहक़ीक़-ओ-सक़ाफ़त कश्मीर)