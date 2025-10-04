Former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah health deteriorates admitted to Srinagar hospital जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, श्रीनगर अस्पताल में भर्ती, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, श्रीनगर अस्पताल में भर्ती

Farooq Abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई है। पार्टी नेताओं के मुताबिक उनकी तबीयत पिछले एक हफ्ते से खराब चल रही है। इसकी के चलते उन्हें श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:57 PM
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ कई है। पार्टी नेताओं के मुताबिक 87 वर्षीय नेता की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। इसके बाद शनिवार को उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल्ला के इस सप्ताह की शुरुआत में पेट के संक्रमण हो गया था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि यहां पर उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इसके बाद शनिवार को उन्होंने श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी नेताओं के मुताबिक अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है।

