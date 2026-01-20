मुझे नहीं लगता अब वे हमेशा के लिए लौट आएंगे, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर फारूक अब्दुल्ला

संक्षेप: कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को ‘नरसंहार दिवस’ के रूप में मनाते हैं। यह दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकियों और हत्याओं के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के 1990 में हुए पलायन की याद दिलाता है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कश्मीरी पंडितों से अपने घर कश्मीर घाटी लौटने का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी में स्थायी रूप से बसने के लिए लौटेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग अब देश के अन्य हिस्सों में बस चुके हैं।

जम्मू में पार्टी के दो दिवसीय कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा- वे तो पर्यटक की तरह आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वे रहने के लिए आएंगे। उन्होंने इसके पीछे कारण गिनाते हुए कहा कि कई कश्मीरी पंडित अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इलाज करा रहे हैं, जबकि उनके बच्चे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी घाटी से बाहर व्यवस्थित हो चुकी है।

कौन रोक रहा है उन्हें वापस आने से? जब उनका ध्यान कश्मीरी पंडितों द्वारा 19 जनवरी को ‘होलोकॉस्ट डे’ के रूप में मनाने और सम्मानजनक वापसी व पुनर्वास की मांग को लेकर जगह-जगह किए जा रहे प्रदर्शनों की ओर दिलाया गया, तो अब्दुल्ला ने सवाल किया- उन्हें वापस आने से कौन रोक रहा है? उन्होंने कहा- उन्हें अपने मूल स्थानों पर लौटना चाहिए और वहां आराम से रहना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिन्होंने घाटी नहीं छोड़ी और आज भी वहीं रह रहे हैं। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को ‘नरसंहार दिवस’ के रूप में मनाते हैं। यह दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकियों और हत्याओं के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के 1990 में हुए पलायन की याद दिलाता है। समुदाय के सदस्यों ने घाटी के भीतर अपने लिए एक अलग भू-भाग समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर यहां विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए।

पुनर्वास पर सरकार की जिम्मेदारी पुनर्वास के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों को घर बनाने और आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा- मेरी सरकार के गिरने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए था।

अलग ‘होमलैंड’ की मांग पर टिप्पणी कई कश्मीरी पंडित संगठनों द्वारा घाटी के भीतर अलग होमलैंड की मांग पर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिशें वोटबैंक की राजनीति के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा- यह देश सभी का है और इसकी ताकत विविधता में एकता है। लेकिन अगर कुछ लोग साम्प्रदायिक विभाजन इंजीनियर करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है?

जम्मू क्षेत्र में नफरत फैलाने का आरोप श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने सवाल उठाया- जम्मू क्षेत्र में नफरत फैलाने वाले लोग कौन हैं? यहां मुस्लिम छात्रों के दाखिले के खिलाफ कुछ समूहों ने विरोध किया था।