Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Farooq Abdullah says Kashmiri Pandits will not return to Valley for good
मुझे नहीं लगता अब वे हमेशा के लिए लौट आएंगे, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर फारूक अब्दुल्ला

मुझे नहीं लगता अब वे हमेशा के लिए लौट आएंगे, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर फारूक अब्दुल्ला

संक्षेप:

कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को ‘नरसंहार दिवस’ के रूप में मनाते हैं। यह दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकियों और हत्याओं के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के 1990 में हुए पलायन की याद दिलाता है।

Jan 20, 2026 01:39 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, जम्मू
share Share
Follow Us on

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कश्मीरी पंडितों से अपने घर कश्मीर घाटी लौटने का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी में स्थायी रूप से बसने के लिए लौटेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग अब देश के अन्य हिस्सों में बस चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जम्मू में पार्टी के दो दिवसीय कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा- वे तो पर्यटक की तरह आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वे रहने के लिए आएंगे। उन्होंने इसके पीछे कारण गिनाते हुए कहा कि कई कश्मीरी पंडित अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इलाज करा रहे हैं, जबकि उनके बच्चे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी घाटी से बाहर व्यवस्थित हो चुकी है।

कौन रोक रहा है उन्हें वापस आने से?

जब उनका ध्यान कश्मीरी पंडितों द्वारा 19 जनवरी को ‘होलोकॉस्ट डे’ के रूप में मनाने और सम्मानजनक वापसी व पुनर्वास की मांग को लेकर जगह-जगह किए जा रहे प्रदर्शनों की ओर दिलाया गया, तो अब्दुल्ला ने सवाल किया- उन्हें वापस आने से कौन रोक रहा है? उन्होंने कहा- उन्हें अपने मूल स्थानों पर लौटना चाहिए और वहां आराम से रहना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिन्होंने घाटी नहीं छोड़ी और आज भी वहीं रह रहे हैं। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को ‘नरसंहार दिवस’ के रूप में मनाते हैं। यह दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकियों और हत्याओं के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के 1990 में हुए पलायन की याद दिलाता है। समुदाय के सदस्यों ने घाटी के भीतर अपने लिए एक अलग भू-भाग समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर यहां विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए।

पुनर्वास पर सरकार की जिम्मेदारी

पुनर्वास के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों को घर बनाने और आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा- मेरी सरकार के गिरने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए था।

अलग ‘होमलैंड’ की मांग पर टिप्पणी

कई कश्मीरी पंडित संगठनों द्वारा घाटी के भीतर अलग होमलैंड की मांग पर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिशें वोटबैंक की राजनीति के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा- यह देश सभी का है और इसकी ताकत विविधता में एकता है। लेकिन अगर कुछ लोग साम्प्रदायिक विभाजन इंजीनियर करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है?

जम्मू क्षेत्र में नफरत फैलाने का आरोप

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने सवाल उठाया- जम्मू क्षेत्र में नफरत फैलाने वाले लोग कौन हैं? यहां मुस्लिम छात्रों के दाखिले के खिलाफ कुछ समूहों ने विरोध किया था।

‘ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस’ (एएसकेपीसी) के महासचिव पी.के. रैना ने बताया कि समुदाय पिछले 36 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। यहां हो रहे विरोध प्रदर्शनों में से एक का नेतृत्व करते हुए रैना ने कहा, ‘‘हम यहां अपनी मातृभूमि में सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करने वाली नीति की मांग को दोहराने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाने वाले सभी समुदाय के सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी।’’

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News Kashmiri Pandit

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।