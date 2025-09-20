उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान घायल; सेना के जाल में फंसे कई आतंकी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में अलग-अलग आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक उधमपुर में एक सैनिक घायल हुआ है। वहीं दोनों जगहों पर 7 आतंकियों को घेर लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुबह-सुबह आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना का कम से कम एक जवान घायल हो गया। वहीं सुरक्षाबलों ने तीन से चार आतंकियों को घेर लिया है। इसके अलावा किश्तवाड़ में शुक्रवार शाम हुई मुठभेड़ में भी कम से कम तीन आतंकियों को घेर लिया गाय है। माना जा रहा है कि उधमपुर में फंसे आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं।

जानकारी के मुताबिक उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ में सुरक्षाबलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस ने मिलकर अभियान शुरू किया। इसके बाद आतंकियों ने भी गोलीबारी की। ऐसे में एक सेना का जवान जख्मी हो गया।

जम्मू आईजीपी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर बताया कि एसओजी, पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं किश्तवाड़ में भी सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को ही खुफिया एजेंसियों ने किश्तवाड़ में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी दी थी। कई घंटे तक तलाशी के बाद 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई।