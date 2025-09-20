जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, ऑपरेशन जारी

किश्तवाड़ के एक क्षेत्र में खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए अभियान के दौरान रात करीब आठ बजे कोर के जवानों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। सेना ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियान अभी भी जारी है।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार रात को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि किश्तवाड़ के एक क्षेत्र में खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए अभियान के दौरान रात करीब आठ बजे कोर के जवानों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। सेना ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियान अभी भी जारी है।

हालांकि, सेना ने अभी तक यह नहीं बताया कि कितने आतंकवादी शामिल थे या कितने लोग हताहत हुए हैं। गौरतलब है कि किश्तवाड़, जम्मू के चेनाब घाटी क्षेत्र में स्थित है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में छिटपुट आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षाबल इस क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश में लगातार अभियान चला रहे हैं।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई एक अन्य मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और पुलिस ने सेओज धार से सटे दूदू पुलिस थाना क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।