जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर; सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को घेरा, गोलीबारी जारी

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ बुधवार शाम बिलावर के काहोग गांव में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने दो-तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। बिलावर क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित कमाध नाला इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ चल रही है। यह 2026 का पहला बड़ा एनकाउंटर है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के घिरे होने की सूचना है।

सूत्रों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने शाम करीब चार बजे कमाध नाला में एक आतंकवादी को देखा था, जो सुबह धन्नू पैरोल क्षेत्र में नजर आए उस आतंकी से मिलता-जुलता था। इस सूचना पर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे इलाके को घेर लिया। छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

आईजी जम्मू भीम सेन टूटी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर मुठभेड़ की पुष्टि की है। यह 2026 की पहली आतंकी मुठभेड़ और साल का पहला बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। ऑपरेशन की निगरानी खुद आईजी जम्मू और एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा कर रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और ऑपरेशन अभी चल रहा है।