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जम्मू-कश्मीर में डबल आफत! डोडा में भारी लैंडस्लाइड, पुल गिरने से 3 मजदूरों की मौत

May 02, 2026 10:38 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, डोडा
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जम्मू-कश्मीर के डोडा-किश्तवाड़ मार्ग पर भारी भूस्खलन से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है, वहीं जम्मू के बंटलाब इलाके में निर्माणाधीन पुल ढहने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर और ताज़ा अपडेट।

जम्मू-कश्मीर में डबल आफत! डोडा में भारी लैंडस्लाइड, पुल गिरने से 3 मजदूरों की मौत

जम्मू-कश्मीर से दो अलग-अलग घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। एक तरफ डोडा जिले में भारी भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू के बंटलाब इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है।

गातसू में भारी भूस्खलन, डोडा-किश्तवाड़ मार्ग बंद

शनिवार की सुबह डोडा जिले में पुल डोडा के करीब स्थित गातसू इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन के कारण पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरे, जिससे डोडा और किश्तवाड़ को जोड़ने वाला यह अहम सड़क मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया।

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सुबह 8:00 बजे एक अपडेट साझा करते हुए बताया कि यह भूस्खलन तड़के हुआ था। प्रशासन ने आम जनता और यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जब तक सड़क पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, तब तक वे डोडा-किश्तवाड़ मार्ग पर यात्रा करने से बचें।

राहत और बचाव कार्य: अधिकारियों ने बताया कि मलबे और भारी पत्थरों को हटाने के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और भारी मशीनरी (जेसीबी आदि) को मौके पर तैनात कर दिया गया है।

वर्तमान स्थिति: मौके से आई तस्वीरों और वीडियो में अधिकारी सड़क से विशाल पत्थरों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यातायात को फिर से सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा।

राहत की बात: गनीमत यह रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन या व्यक्ति नहीं आया। अभी तक किसी के भी हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

बंटलाब, जम्मू: निर्माणाधीन पुल ढहने से दर्दनाक हादसा

दूसरी तरफ, एक बेहद दुखद घटना जम्मू के बंटलाब इलाके में घटी। यहां एक निर्माणाधीन (अंडर-कंस्ट्रक्शन) पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके मलबे में वहां काम कर रहे मजदूर दब गए।

हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन: पुल का हिस्सा गिरने के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे के नीचे कुल चार मजदूर दब गए थे।

3 मजदूरों की मौत: बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से अन्य तीन मजदूरों की इस हादसे में जान चली गई।

उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया: जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "इस हादसे में तीन लोगों की जान जाने से मैं बेहद दुखी हूं। चार लोग फंसे थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई और एक को सुरक्षित बचा लिया गया है।"

प्रशासन की सख्त कार्रवाई: हादसे को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी को अटैच कर दिया गया है। संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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