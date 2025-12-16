Hindustan Hindi News
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर डिप्टी CM के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के दिए आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का मंगलवार को आदेश दिया।

Dec 16, 2025 05:01 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का मंगलवार को आदेश दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता चौधरी ने इस मामले में स्थायी व अनिवार्य रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है।

जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक व यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया मंचों पर उनके खिलाफ यौन आशय वाली मानहानिकारक सामग्री मौजूद है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि चौधरी द्वारा दायर वाद में प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में मामला बनता है।

डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी की तरफ से पेश वकील ने अदालत से इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे को एक महिला के चेहरे से ढक दिया गया है। पीठ ने कहा कि वाद के अनुसार चौधरी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ईमानदार नेता रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से यह पद हासिल किया है।

पीठ ने अप्रैल में आगे सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। पीठ ने पहले इस बात पर गौर किया था कि वादी ने कथित आपत्तिजनक सामग्री की प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की थीं जिनके बिना यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह मानहानिकारक है या नहीं। पीठ ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चौधरी को प्रतिलिपियों के साथ मानहानिकारक सामग्री को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
