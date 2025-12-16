दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर डिप्टी CM के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के दिए आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का मंगलवार को आदेश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का मंगलवार को आदेश दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता चौधरी ने इस मामले में स्थायी व अनिवार्य रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है।
जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक व यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया मंचों पर उनके खिलाफ यौन आशय वाली मानहानिकारक सामग्री मौजूद है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि चौधरी द्वारा दायर वाद में प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में मामला बनता है।
डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी की तरफ से पेश वकील ने अदालत से इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे को एक महिला के चेहरे से ढक दिया गया है। पीठ ने कहा कि वाद के अनुसार चौधरी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ईमानदार नेता रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से यह पद हासिल किया है।
पीठ ने अप्रैल में आगे सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। पीठ ने पहले इस बात पर गौर किया था कि वादी ने कथित आपत्तिजनक सामग्री की प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की थीं जिनके बिना यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह मानहानिकारक है या नहीं। पीठ ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चौधरी को प्रतिलिपियों के साथ मानहानिकारक सामग्री को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
