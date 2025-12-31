Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Court issues summons to 3 Kashmiris abroad for using social media as a weapon
सोशल मीडिया को 'हथियार' बनाने वाले विदेश में बैठे 3 कश्मीरियों पर शिकंजा, कोर्ट ने जारी किया समन

सोशल मीडिया को 'हथियार' बनाने वाले विदेश में बैठे 3 कश्मीरियों पर शिकंजा, कोर्ट ने जारी किया समन

संक्षेप:

इन तीनों पर आरोप है कि वे अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त किया जा सके।

Dec 31, 2025 05:47 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने विदेश में रहकर घाटी में अशांति फैलाने और सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की साजिश रचने वाले तीन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। श्रीनगर की विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने इन तीनों आरोपियों को 31 जनवरी, 2026 तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पुलिस की खुफिया इकाई 'काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर' (CIK) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मुबीन अहमद शाह का नाम शामिल है, जो कि श्रीनगर का निवासी है और वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है। इसके अलावा श्रीनगर निवासी अजीजुल हसन अशई का भी नाम है जो कि वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है। जर्मनी में रह रहे कुपवाड़ा निवासी रिफत वानी भी लिस्ट में है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन तीनों पर आरोप है कि वे अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त किया जा सके।

CIK के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये आरोपी खुद को न्यूज पोर्टल के मालिक, पत्रकार या फ्रीलांसर के तौर पर पेश करते हैं। जबकि वास्तविकता में इनका मकसद फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी, भड़काऊ और अलगाववादी सामग्री फैलाना है।

पुलिस जांच के मुताबिक, ये तत्व घाटी के भीतर और बाहर सक्रिय अलगाववादी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर हिंसा फैलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आम जनजीवन में व्यवधान पैदा करना है। तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना और भारत सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करना इनके डिजिटल कैंपेन का हिस्सा है।

इन तीनों के खिलाफ धारा 153-A (धर्म/जाति के आधार पर दुश्मनी फैलाना), 505 (सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी जब ये आरोपी कानून की प्रक्रिया से बचते रहे और भूमिगत हो गएष तब एनआईए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की। यदि वे 31 जनवरी तक पेश नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्तियों की कुर्की समेत अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने चिंता जताई है कि भगोड़ा घोषित होने के बावजूद ये आरोपी सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय हैं। वे लगातार मनगढ़ंत और उत्तेजक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं ताकि जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वे डिजिटल स्पेस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि ऐसे 'साइबर-आतंकवाद' पर लगाम लगाई जा सके और घाटी की शांति भंग करने की कोशिशों को नाकाम किया जा सके।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।