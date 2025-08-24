conflict between Omar admin and Lieutenant Governor on the issue of taking over 250 schools of Jamaat e Islami जमात के 215 स्कूलों के टेकओवर का सवाल, आमने-सामने आए उमर प्रशासन और उपराज्यपाल; क्या वजह?, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
जमात के 215 स्कूलों के टेकओवर का सवाल, आमने-सामने आए उमर प्रशासन और उपराज्यपाल; क्या वजह?

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के 215 से ज्यादा स्कूलों को अधिग्रहित करने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला प्रशासन और उपराज्यपाल आमने-सामने आ गए हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि यह फैसला उनकी जानकारी के बिना लिया गया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 12:54 PM
जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से शुक्रवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबंधित स्कूलों का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बाद अब एक बार फिर से उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रशासन आमने-सामने आ गया है। राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना इटू का कहना है कि उन्होंने या उनके विभाग की तरफ से किसी ने भी कलेक्टरों या उपायुक्तों को इन स्कूलों का अधिग्रहण करने का आदेश नहीं दिया था यह आदेश उनकी जानकारी के बिना संशोधित करके जारी किया गया है।

गौरतलब है कि तीन साल पहले तत्कालीन उपराज्यपाल प्रशासन ने 1990 के आदेश का हवाला देते हुए जमात के संगठन फलाह-ए-आम को जम्मू-कश्मीर में स्कूल चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब सरकार की तरफ से इन स्कूलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का आदेश जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों को जिलाधिकारी या उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेवें।

उमर सरकार की परेशानी

फलाह-ए-आम ट्र्स्ट के बनाए गए यह स्कूल पिछले कई दशक से कश्मीर का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। ऐसे में जब सरकार की तरफ से इसे अधिग्रहित करने की बात सामने आई तो उमर सरकार को इस पर जवाब देना पड़ा। सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय हजारों छात्रों के हितों को देखते हुए लिया गया है। लेकिन अधिग्रहण का आदेश उनकी तरफ से नहीं दिया गया है।

दूसरी तरफ राज्य शिक्षा मंत्री सकीना ने कहा है कि यह आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से अधिग्रहित करने का नहीं, बल्कि वहां पास में मौजूद सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इन स्कूलों की जिम्मेदारी देना का फैसला किया गया था। लेकिन संशोधित करते जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि शिक्षा सचिव रामनिवास सीधे उप राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे में उन्होंने सीधा उन्हीं के आदेश पर ऐसा किया।

क्या है फलाह-ए-आम?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फलाह-ए-आम (सभी के लिए कल्याण) नामक यह ट्रस्ट जमात-ए-इस्लामी द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। बाद में इसे जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता भी दे दी गई। यह ट्रस्ट पूरे राज्य में करीब 350 मिडिल स्कूल चलाता था, जिसमें से करीब 300 स्कूल घाटी में हैं, जबकि 50 स्कूल जम्मू क्षेत्र में स्थापित हैं। 2019 में जमात पर प्रतिबंध लगने के बाद इस ट्रस्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए जाने लगे थे।

इन स्कूलों का कैसे होता था संचालन?

जमात-ए-इस्लामी ने 1972 के पहले घाटी में कई स्कूल खोले हुए थे। इन स्कूलों का संचालन जमात ही खुद करता था। लेकिन 1972 जमात ने इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एफएटी के नाम से एक ट्रंस्ट बनाए और उसे स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद इस ट्रस्ट ने राज्य में कई नए स्कूल खोले। हालांकि इस ट्रस्ट का जमात के साथ संबंध था लेकिन यह जमात से अलग कहलाता था।

1990 के राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने एफएटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सरकार को एफएटी के हजारों शिक्षकों को सरकारी सेवाओं में शामिल करना पड़ा था। इसके बाद जब प्रतिबंध हटा तो ट्रस्ट ने अपने अधिकांश स्कूल स्थानीय समितियों को सौंप दिए।

2019 में आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही जमात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 2022 आते-आते प्रशासन की नजर में ट्रस्ट भी आ गया। 1990 के प्रतिबंध के आदेश का हवाला देते हुए ट्रस्ट को एक बार फिर से बैन कर दिया गया। हालांकि इस वक्त तक यह ट्रस्ट लगभग 25 स्कूलों का सीधे संचालन कर रहा था। बाकी स्कूल स्थानीय समितियां संचालित कर रही थीं। शुक्रवार को जारी आदेश में सरकार ने इन्हीं स्कूलों को अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है।

Jammu And Kashmir News

