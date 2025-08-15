Cloudburst wreaks havoc in Kishtwar, death toll crosses 60 more than 100 injured किश्तवाड़ में बादल फटने से मचा कहर, मौत का आंकड़ा 60 के पार; 100 से अधिक घायल, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Cloudburst wreaks havoc in Kishtwar, death toll crosses 60 more than 100 injured

किश्तवाड़ में बादल फटने से मचा कहर, मौत का आंकड़ा 60 के पार; 100 से अधिक घायल

चसोटी मंदिर से 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा का अंतिम वाहन पड़ाव है, जहां से 8.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता शुरू होता है। घटना दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुई, जब सैकड़ों लोग यात्रा के लिए यहां जुटे थे।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर।Fri, 15 Aug 2025 01:31 PM
share Share
Follow Us on
किश्तवाड़ में बादल फटने से मचा कहर, मौत का आंकड़ा 60 के पार; 100 से अधिक घायल

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जेले के चसोटी गांव में गुरुवार दोपहर मचैल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बताया कि हादसे में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर श्रद्धालु थे। 100 से अधिक लोग घायल हैं और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, मृतकों में अधिकतर श्रद्धालु मचैल माता मंदिर की वार्षिक यात्रा पर थे।

चसोटी मंदिर से 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा का अंतिम वाहन पड़ाव है, जहां से 8.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता शुरू होता है। घटना दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुई, जब सैकड़ों लोग यात्रा के लिए यहां जुटे थे। अब तक 160 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत-बचाव अभियान भारी बारिश और मलबे के बीच कठिन परिस्थितियों में जारी है। सीआईएसएफ के एक जवान का शव बरामद हुआ है, जबकि तीन जवान लापता हैं।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के उपायुक्त से बात कर राहत और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति की जानकारी दी और कहा कि राज्य व केंद्र से सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक जताते हुए प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए।

देशभर में भारी बारिश से तबाही

इस समय देश के कई पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से जन-धन का भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदप्रयाग में भूस्खलन से सड़क बंद हो गई है, जबकि उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटने से कई घर बह गए थे।

हिमाचल प्रदेश में 396 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ पंचायतें शिमला से कट गई हैं। मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है।

Jammu And Kashmir News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।