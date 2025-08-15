किश्तवाड़ में बादल फटने से मची भारी तबाही, भाजपा MLA बोले- बहुत अधिक है मौत की संख्या

किश्तवाड़ जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल मरीजों की भीड़ है, जबकि पड्दर के उप-जिला अस्पताल में दर्जनों ट्रॉमा केस पहुंच चुके हैं। गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर द्वारा जम्मू ले जाया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को हुए एक भीषण प्राकृतिक हादसे ने हाल के वर्षों में सबसे भयावह आपदाओं में अपना नाम दर्ज करा दिया। किश्तवाड़ जिले के पड्दर तहसील स्थित चशोती गांव में भीषण बादल फटने की घटना में अब तक कम से कम 58 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों में दो सीआईएसएफ जवान भी शामिल हैं।

अचानक शुरू हुई मूसलधार बारिश ने पहाड़ी दर्रे में पानी और मलबे की विनाशकारी दीवार खड़ी कर दी। तेज बहाव में मचैल माता यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। दर्जनों घर बह गए, रास्ते ध्वस्त हो गए और 150 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस घटना में 150 से अधिक घायल हैं, जिनमें करीब 50 की हालत नाज़ुक बताई जा रही है।

भाजपा नेता सुनील शर्मा ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, "96 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 30 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है। शव बरामद किए जा रहे हैं। बचाव दल अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय निवासी और स्थानीय पुलिस अभी बचाव अभियान चला रहे हैं।"

अस्पतालों में हाहाकार, हेलीकॉप्टर से बचाव किश्तवाड़ जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल मरीजों की भीड़ है, जबकि पड्दर के उप-जिला अस्पताल में दर्जनों ट्रॉमा केस पहुंच चुके हैं। गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर द्वारा जम्मू ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की टुकड़ियां और स्थानीय स्वयंसेवी संगठन राहत व बचाव कार्यों में जुटे हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और उफनती नदियों के बीच रेस्क्यू टीमें लगातार जान जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। प्रशासन ने मचैल माता यात्रा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।