Kathua Cloudburst: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ में 4 की मौत; 6 घायल

अचानक आई बाढ़ से घटी गांव का संपर्क टूट गया। हालांकि, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह घटना कठुआ जिले के राजबाग क्षेत्र के घटी गांव और आसपास के दो अन्य स्थानों पर हुई। अचानक आई बाढ़ से घटी गांव का संपर्क टूट गया। हालांकि, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि चार शव बरामद किए गए हैं, जबकि छह लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया है। सभी घायलों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ ज़िले में बादल फटने की एक भयावह घटना में 60 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

उन्होंने बताया कि कठुआ थाना क्षेत्र के बगड़ और चंगड़ा गांवों और लखनपुर थाना क्षेत्र के दिलवां-हुटली में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।