Cloud burst again in Jammu and Kashmir, 4 killed in Kathua; 6 injured Kathua Cloudburst: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ में 4 की मौत; 6 घायल
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Cloud burst again in Jammu and Kashmir, 4 killed in Kathua; 6 injured

Kathua Cloudburst: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ में 4 की मौत; 6 घायल

अचानक आई बाढ़ से घटी गांव का संपर्क टूट गया। हालांकि, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 09:37 AM
Kathua Cloudburst: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ में 4 की मौत; 6 घायल

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह घटना कठुआ जिले के राजबाग क्षेत्र के घटी गांव और आसपास के दो अन्य स्थानों पर हुई। अचानक आई बाढ़ से घटी गांव का संपर्क टूट गया। हालांकि, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि चार शव बरामद किए गए हैं, जबकि छह लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया है। सभी घायलों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ ज़िले में बादल फटने की एक भयावह घटना में 60 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

उन्होंने बताया कि कठुआ थाना क्षेत्र के बगड़ और चंगड़ा गांवों और लखनपुर थाना क्षेत्र के दिलवां-हुटली में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण अधिकांश जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और उझ नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और उसने लोगों से जलाशयों से दूर रहने की अपील की है।

Jammu And Kashmir News

