जम्मू-कश्मीर में देर रात फिर फटा बादल, रामबन में 3 लोगों की मौत; कई लापता

यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता हैं।

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ गांव में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में अब तक कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि मलबे और तेज पानी की धारा में दो मकान और एक स्कूल भवन बह गए। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है।

जम्मू-कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, बाढ़ का पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर रहा है और ढलानों से पत्थर, पेड़ और चट्टानें गिर रही हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग है। यह लगातार पांचवें दिन भी बंद है। इस हफ्ते की शुरुआत में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण उधमपुर जिले में जखेनी और चेनानी के बीच हुए भूस्खलन के कारण 2,000 से ज्यादा वाहन फंस गए हैं।

जम्मू क्षेत्र में नौ सड़कें भी भूस्खलन और कटाव के कारण बंद हैं। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के दर्जनों गांव अभी भी संपर्क से कटे हुए हैं।

इसके अलावा, उत्तराखंड में गुरुवार को बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेस के मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे का हिस्सा बह गया।

कश्मीर के गुरेज सेक्टर, बांदीपोरा में शुक्रवार को तुलैल इलाके में बादल फटा, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। अचानक हुई तेज बारिश और मलबे की वजह से लोगों में दहशत फैल गई।