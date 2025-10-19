केंद्र ने लेह हिंसा के बाद LAB-KDA को किया तलब, इस दिन बड़ी बैठक, लद्दाख को मिलेगा राज्य का दर्जा?

संक्षेप: एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने रविवार को बताया कि लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि एलएबी और केडीए से तीन-तीन सदस्य, साथ ही लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान भी वार्ता में शामिल होंगे।

24 सितंबर को लेह में भड़की हिंसक घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों को 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में बातचीत के एक नए दौर के लिए बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रालय ने लद्दाख नेतृत्व की उप-समिति को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने रविवार को बताया कि लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि एलएबी और केडीए से तीन-तीन सदस्य, साथ ही लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान भी वार्ता में शामिल होंगे। चर्चा का फोकस संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और सुरक्षा उपायों जैसी प्रमुख मांगों पर रहेगा।

लकरुक ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय ने हमें सूचित किया कि उप-समिति की बैठक 22 अक्टूबर को तय है, जिसमें एलएबी और केडीए दोनों को बुलाया गया है। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और सकारात्मक परिणाम की आशा रखते हैं। बता दें कि लद्दाख नेतृत्व ने चार मुख्य मांगें हैं- छठी अनुसूची में शामिल करना, राज्य का दर्जा, समर्पित लोक सेवा आयोग की स्थापना और दो संसदीय सीटें (जबकि फिलहाल केवल एक है)।

गौरतलब है कि 24 सितंबर को लेह में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। एलएबी ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के विस्तार की मांगों पर केंद्र से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए बंद का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़पों में चार लोगों की जान गई, कई घायल हुए, और दंगों में कथित भूमिका के लिए 50 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया।