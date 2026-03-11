Hindustan Hindi News
जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, शादी समारोह में गए थे पूर्व मुख्यमंत्री; डिप्टी सीएम भी थे मौजूद

Mar 11, 2026 11:11 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है है। बताया जा रहा है कि इस हमले में वे बाल-बाल बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक वकील की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में वे बाल-बाल बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक वकील की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां फायरिंग की घटना हुई। घटना के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया। पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाल नशे में था।

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी की घटना हुई। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गोलीबारी कार्यक्रम स्थल पर हुई। अच्छी बात ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कब हुई गोलीबारी?

रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि शादी समारोह से लौटते समय एक बंदूकधारी ने अब्दुल्ला की गाड़ी पर गोली चलाई। इस घटना में जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री, दोनों बाल-बाल बच गए। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने बताया कि आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

क्या बोले उपमुख्यमंत्री?

ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क में हुई घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के समय वह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला और नासिर साथ मौजूद थे, लेकिन फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम सब एक साथ हैं। पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। स्थानीय पुलिस का कोई भी जवान मौके पर मौजूद नहीं था, जो सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

