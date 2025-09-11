AAP MLA Mehraj Malik PSA Detention Fatima Farooq Facebook live Clash with Husband Video Viral तेरी गर्दन उड़ा दूंगा... FB लाइव बना जंग का मैदान, आप MLA की गिरफ्तारी पर बोली पत्नी तो भड़का पति, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़AAP MLA Mehraj Malik PSA Detention Fatima Farooq Facebook live Clash with Husband Video Viral

तेरी गर्दन उड़ा दूंगा... FB लाइव बना जंग का मैदान, आप MLA की गिरफ्तारी पर बोली पत्नी तो भड़का पति

राजनीतिक कार्यकर्ता फातिमा फारूक फेसबुक लाइव पर AAP विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जता रही थीं। लाइव स्ट्रीम के दौरान उनका पति गुस्से में फ्रेम में आ गया और धमकी दी कि लाइव बंद करो, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:10 PM
जम्मू-कश्मीर के एकमात्र AAP विधायक मेहराज मलिक की कठोर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा जारी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच पति-पत्नी के झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता फातिमा फारूक फेसबुक लाइव पर AAP विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जता रही थीं। लाइव स्ट्रीम के दौरान उनका पति गुस्से में फ्रेम में आ गया और धमकी दी, 'लाइव बंद करो, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा।' और देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम पति-पत्नी की तीखी बहस में बदल गया।

वीडियो में बेहद नाराज दिखीं फातिमा

दरअसल, मेहराज मलिक की नजरबंदी से फातिमा बेहद नाराज दिखीं और वीडियो में उनके पक्ष में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि मैं मलिक की समर्थक नहीं हूं और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ उनके अपमानजनक शब्दों की निंदा करती हूं, लेकिन उन पर PSA लगाने से सभी, खासकर गरीब लोग निराश हैं। इसी बीच उनके पति ने टोकते हुए पूछा, 'तू ये लाइव क्या कर रही है? ये क्यों कर रही है?' इसके बाद विवाद बढ़ जाता है।

और कट हो गया लाइव स्ट्रीम

इसके बाद पति ने फातिमा के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है और धमकी दी कि मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा...' फिर भी फातिमा अडिग रही, उन्होंने कैमरा घुमाया और कहा, 'देखो सब लोग! ये मेरे पति हैं, मैं सच के साथ खड़ी हूं।' पति ने गुस्से में फिर धमकी दी, 'इसे बंद करो, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा।' कुछ सेकंड बाद लाइव स्ट्रीम कट हो जाता है।

मेहराज मलिक की नजरबंदी

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के AAP विधायक मेहराज मलिक को डोडा जिले में कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में सोमवार को PSA के तहत हिरासत में लिया गया। यह पहला मामला है जिसमें किसी मौजूदा विधायक को PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। जन सुरक्षा अधिनियम, जम्मू-कश्मीर में लागू एक निवारक निरोध कानून है, जो बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत की अनुमति देता है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मलिक की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मेहराज मलिक को PSA में हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोग लोकतंत्र पर भरोसा कैसे करेंगे?

