Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़A major explosion occurred in Kashmir during the investigation of explosives found in Faridabad killing six policemen
फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की जांच के दौरान कश्मीर में बड़ा धमाका, 6 पुलिसकर्मी शहीद

फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की जांच के दौरान कश्मीर में बड़ा धमाका, 6 पुलिसकर्मी शहीद

संक्षेप: जांचकर्ताओं ने बताया कि कुछ शरीर के अंग 300 फीट दूर तक मिले, जिससे विस्फोट की तीव्रता का पता चलता है। कई घायलों की हालत गंभीर है और बचावकर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

Sat, 15 Nov 2025 05:29 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार को हुए बड़े धमाके में कम से कम सात पुलिसकर्मी शहीद हो गए और लगभग 30 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों और CCTV फुटेज में धमाका पूरे थाने परिसर में फैलता दिखा। तेज धुएं और आग की लपटों ने क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांचकर्ताओं ने बताया कि कुछ शरीर के अंग 300 फीट दूर तक मिले, जिससे विस्फोट की तीव्रता का पता चलता है। कई घायलों की हालत गंभीर है और बचावकर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

थाने के भीतर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित सील करने की प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से गलत हैंडलिंग की गई। यह सामग्री एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील की जा रही थी। एक बात यह भी कही जा रही है कि थाने के परिसर में खड़ी एक जब्त की गई कार को IED से लैस किए जा रहा था। अधिकारियों का अनुमान है कि पहला ब्लास्ट IED से हुआ, जिसने बाद में अमोनियम नाइट्रेट के बड़े विस्फोट को ट्रिगर किया।

थाने के चारों ओर सुरक्षा बलों ने घेरा बना लिया है। डॉग स्क्वॉड और विशेषज्ञ टीमें घटकों और विस्फोट स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। डीसी श्रीनगर अक्षय लबरू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।

यह वही 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, जो फरीदाबाद में डॉ. मुझम्मिल गनई के किराए के घर से बरामद किया गया था। इस मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद, फिर हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक सामने आया, जहां से दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर IED बनाने का सामान मिला।

उसी दौरान एजेंसियों ने फरीदाबाद में ही 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी दो किराए के कमरे से बरामद किया, जिसका संबंध पुलवामा के एक डॉक्टर से बताया जा रहा है। इससे एक बड़े जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की तस्वीर बनने लगी है।

DGP नलिन प्रभात ने शुक्रवार शाम पूरे केंद्रशासित प्रदेश में हाइब्रिड सुरक्षा समीक्षा की है। सुरक्षा एजेंसियों को अगले कुछ दिनों तक उच्च अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले, इसी हफ्ते दिल्ली के लाल किले के पास कार विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।