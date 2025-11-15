फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की जांच के दौरान कश्मीर में बड़ा धमाका, 6 पुलिसकर्मी शहीद

संक्षेप: जांचकर्ताओं ने बताया कि कुछ शरीर के अंग 300 फीट दूर तक मिले, जिससे विस्फोट की तीव्रता का पता चलता है। कई घायलों की हालत गंभीर है और बचावकर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार को हुए बड़े धमाके में कम से कम सात पुलिसकर्मी शहीद हो गए और लगभग 30 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों और CCTV फुटेज में धमाका पूरे थाने परिसर में फैलता दिखा। तेज धुएं और आग की लपटों ने क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी।

जांचकर्ताओं ने बताया कि कुछ शरीर के अंग 300 फीट दूर तक मिले, जिससे विस्फोट की तीव्रता का पता चलता है। कई घायलों की हालत गंभीर है और बचावकर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

थाने के भीतर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित सील करने की प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से गलत हैंडलिंग की गई। यह सामग्री एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील की जा रही थी। एक बात यह भी कही जा रही है कि थाने के परिसर में खड़ी एक जब्त की गई कार को IED से लैस किए जा रहा था। अधिकारियों का अनुमान है कि पहला ब्लास्ट IED से हुआ, जिसने बाद में अमोनियम नाइट्रेट के बड़े विस्फोट को ट्रिगर किया।

थाने के चारों ओर सुरक्षा बलों ने घेरा बना लिया है। डॉग स्क्वॉड और विशेषज्ञ टीमें घटकों और विस्फोट स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। डीसी श्रीनगर अक्षय लबरू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।

यह वही 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, जो फरीदाबाद में डॉ. मुझम्मिल गनई के किराए के घर से बरामद किया गया था। इस मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद, फिर हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक सामने आया, जहां से दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर IED बनाने का सामान मिला।

उसी दौरान एजेंसियों ने फरीदाबाद में ही 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी दो किराए के कमरे से बरामद किया, जिसका संबंध पुलवामा के एक डॉक्टर से बताया जा रहा है। इससे एक बड़े जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की तस्वीर बनने लगी है।