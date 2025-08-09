जम्मू-कश्मीर: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में चल रहे ऑपरेशन अखल के नौवें दिन दो भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी के भी मारे जाने की खबर है। यह ऑपरेशन अखल जंगल इलाके में पिछले शुक्रवार से जारी है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के अखाल इलाके में बीते 9 दिनों से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में रातभर चली गोलीबारी में दो भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। वहीं, दो जवानों के घायल होने की भी खबर है। सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया है। यह ऑपरेशन अखाल के जंगल वाले इलाके में पिछले शुक्रवार से जारी है। इसमें भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल हैं।

यह एनकाउंटर एक अगस्त को शुरू हुआ जब सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने जंगल में चार-पांच आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया। शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभियान जारी है।

पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तैनात किया है जबकि सेना के हेलीकॉप्टर अभियान पर नज़र रखने के लिए आसमान में मंडरा रहे हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से इलाके का दौरा कर रहे हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।