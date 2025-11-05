Zohran Mamdani: सात साल पहले ही अमेरिकी बने थे जोहरान ममदानी, अब सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के कहलाएंगे मेयर

संक्षेप: Zohran Mamdani: जोहरान ममदानी की जीत के साथ न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका में एक नए राजनीतिक व वैचारिक दौर की शुरुआत हो गई है। अब एक लोकतांत्रिक व समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति उस शहर की बागडोर संभालने जा रहा है, जहां पूंजीवाद का दबदबा रहा है।

Zohran Mamdani Hindi News: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इस चुनाव पर सभी की नजरें थीं, जिसे जीतकर ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। ममदानी पिछले कई महीने से चुनाव में दूसरे उम्मीदवारों से आगे माने जा रहे थे। मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नेता व न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रहे एंड्रयू कुओमो को पराजित किया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले कुओमो को मतदान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला था।

ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी मुकाबले में कुओमो को हराकर सबको चौंका दिया था। इसी साल जून में उन्हें प्राइमरी चुनाव में विजेता घोषित किया गया था।

उनकी प्रचार टीम ने कहा था, 'जोहरान ममदानी मेयर पद के लिए इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि न्यूयॉर्क के कामकाजी वर्ग के निवासियों का जीवनयापन खर्च कम किया जा सके।' देश की कठिन आर्थिक व राजनीतिक परिस्थिति के बीच बढ़ती महंगाई और रोजगार की अनिश्चितता से जूझ रहे युवाओं और कामकाजी वर्ग के बीच ममदानी लगातार समर्थन हासिल कर रहे थे।

ममदानी की जीत खास क्यों? ममदानी की जीत के साथ न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका में एक नए राजनीतिक व वैचारिक दौर की शुरुआत हो गई है। अब एक लोकतांत्रिक व समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति उस शहर की बागडोर संभालने जा रहा है, जहां पूंजीवाद का दबदबा रहा है।

भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं। उनका जन्म व पालन-पोषण युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ, और सात वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए। ममदानी ने हाल ही में, वर्ष 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की थी। ममदानी ने ‘ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस’ से पढ़ाई की और बॉडविन कॉलेज से एफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने स्कूल की पहली क्रिकेट टीम की सह-स्थापना की थी, जिसने बाद में पब्लिक स्कूल एथलेटिक लीग के पहले क्रिकेट सीजन में हिस्सा लिया। ममदानी की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने ‘फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउसिंग काउंसलर’ के रूप में काम किया, जहां उन्होंने क्वींस क्षेत्र में कम आय वाले रंगभेद से प्रभावित लोगों को उनके घरों से बेदखल होने से बचाने में मदद की।

अब तक का सफर अपने इस काम के दौरान ममदानी को राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। वर्ष 2020 में वह पहली बार न्यूयॉर्क विधानसभा के लिए चुने गए और 36वें असेंबली जिले का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एस्टोरिया, डिटमार्स-स्टीनवे और एस्टोरिया हाइट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।