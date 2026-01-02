Hindustan Hindi News
जोहरान ममदानी के शपथ लेते ही खड़ा हो गया विवाद, स्टेज पर किया नाजी सैल्यूट?

संक्षेप:

इससे पहले भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ लिया। इस दौरान उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर अपना शपथ लिया जिसकी खूब चर्चाएं हुईं।

Jan 02, 2026 10:59 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी के शपथ लेते ही विवाद खड़ा हो गया है। उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किए गए एक इशारे को लेकर अमेरिका की राजनीति में बहस छिड़ गई है। दरअसल गुरुवार को हुए समारोह में भाषण देते समय ममदानी ने कुछ सेकंड के लिए अपना दाहिना हाथ आगे की ओर बढ़ाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर MAGA समर्थकों ने दावा किया है कि यह इशारा नाजी सैल्यूट जैसा था।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप के साथ कई यूजर्स ने सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा कि अगर यही इशारा ममदानी करें तो क्या वह नाजी सैल्यूट नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरे ने कहा कि नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और ममदानी को भी जवाब देना चाहिए।

वहीं कुछ लोगों ने इस इशारे की तुलना एलन मस्क से की है, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से जुड़े एक रैली कार्यक्रम में भाषण के दौरान इसी तरह का इशारा किया था। उस समय मस्क के इशारे को भी नाजी सैल्यूट जैसा बताया गया था और इसकी काफी आलोचना हुई थी।

एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि ममदानी ने बिल्कुल वही इशारा किया है जो एलन मस्क ने किया था। जब मस्क करते हैं तो उसे नाजी सैल्यूट कहा जाता है, लेकिन ममदानी के मामले में लोग उसे अलग नजर से देख रहे हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दोहरा मापदंड है।

समर्थन में उतरे कई लोग

हालांकि इस आरोप का कई लोगों ने जोरदार विरोध भी किया। उनका कहना है कि ममदानी का इशारा भाषण के दौरान जोश और समर्थन जताने के लिए किया गया एक सामान्य हाथ हिलाने का तरीका था, जिसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है।

