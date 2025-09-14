बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लेंगे, जोहरान ममदानी ने फिर दी धमकी
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतते हैं, तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से गिरफ्तार करवाएंगे, अगर वह शहर में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ममदानी ने कहा, 'मैं इसे पूरा करने की ठान चुका हूं।' वैसे तो अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) की अथॉरिटी को नहीं मानता, इस पर ममदानी ने बताया कि वो ICC के वारंट का सम्मान करेंगे और नेतन्याहू को एयरपोर्ट पर पकड़कर गिरफ्तार करवाएंगे। ICC ने नेतन्याहू पर गाजा स्ट्रिप में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। ममदानी ने कहा, 'मेरा मकसद है कि यह शहर अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए खड़ा हो।'
न्यूयॉर्क में यहूदी आबादी अच्छी संख्या में है। ऐसे में जोहरान ममदानी के इस प्लान से भारी हंगामा मच सकता है। उन्होंने 'ग्लोबलाइज द इंतिफादा' जैसे एंटी-जायनिस्ट नारे की निंदा करने से इनकार कर दिया था। यह नारा फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए वैश्विक समर्थन की बात करता है। हालांकि, ममदानी ने इतना जरूर कहा कि वो इस नारे के इस्तेमाल को हतोत्साहित करेंगे। ध्यान रहे कि न्यूयॉर्क में नेतन्याहू की गिरफ्तारी फेडरल कानून के खिलाफ हो सकती है और शायद ये प्रैक्टिकली मुमकिन भी न हो। अगर उन पर कोई चार्ज भी लगे, तो एक देश के प्रमुख होने के नाते उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी।
पुतिन के खिलाफ भी ऐसा ही प्लान
जोहरान ममदानी नवंबर के चुनाव से पहले पोल्स में आगे चल रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य और स्थानीय डेमोक्रेट्स को वो कदम उठाने होंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा, 'ये वो वक्त है जब हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये वक्त है जब शहरों और राज्यों को दिखाना होगा कि अपने मूल्यों व लोगों के लिए खड़ा होना कैसा होता है।' ममदानी ने 2004 में सैन फ्रांसिस्को के मेयर रहे गेविन न्यूसॉम का उदाहरण दिया, जिन्होंने फेडरल कानून की परवाह न करते हुए समलैंगिक जोड़ों के लिए मैरिज लाइसेंस जारी किए थे। ममदानी का इरादा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी ऐसा ही करने का है, जिनके खिलाफ ICC ने 2023 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
