Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Zohran Mamdani finally gets answer of 2017 email for his song what is the story
ममदानी ने 2017 में किया था ई-मेल, कंपनी ने अब दिया जवाब; नए मेयर का दिलचस्प पास्ट

ममदानी ने 2017 में किया था ई-मेल, कंपनी ने अब दिया जवाब; नए मेयर का दिलचस्प पास्ट

संक्षेप: जोहरान ममदानी ने जब से न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता है, वह लगातार सुर्खियों में हैं। इस बीच ममदानी के पास्ट से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। यह कहानी उन दिनों की है जब ममदानी एक रैपर के रूप में अपना करियर बना रहे थे।

Fri, 7 Nov 2025 07:32 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्क
share Share
Follow Us on

जोहरान ममदानी ने जब से न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता है, वह लगातार सुर्खियों में हैं। इस बीच ममदानी के पास्ट से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। यह कहानी उन दिनों की है जब ममदानी एक रैपर के रूप में अपना करियर बना रहे थे। यह बात है साल 2017 की। तब ममदानी ने स्टीरियोगम नाम की एक म्यूजिक मैग्जीन को ई-मेल किया था। अब इस मैग्जीन ने ममदानी के ई-मेल का जवाब दिया है। मैग्जीन के एक्स हैंडल पर भी इसके बारे में पोस्ट किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेल में क्या लिखा था
ममदानी ने यह ई-मेल साल 2017 में लिखी थी। उस वक्त वो, एक रैपर थे और वह मिस्टर कार्डामॉम नाम से परफॉर्म करते थे। उन्होंने सलाम नाम से एक कंपोजीशन रिलीज की थी। इसके रिव्यू के लिए उन्होंने स्टीरियोगम नाम की मैगजीन को मेल लिखा था। इस मेल में उन्होंने लिखा था, ‘मैं न्यूयॉर्क का एक रैपर हूं। मैंने सलाम नाम से अपना नई कंपोजीशन रिलीज की है।’ इसके आगे उन्होंने लिखा था कि यह इस बारे में है कि आज अमेरिका में मुसलमान होने का मतलब क्या है। आज यहां पर मुस्लिम होने का मलतब सिर्फ डर है। इसके बारे में किसी तरह से भी स्टीरियोगम में लिखा जाए तो उन्हें खुशी होगी।

मैगजीन ने क्या दिख जवाब
मैगजीन ने अब ममदानी के ई-मेल का जवाब दिया है। इसमें उसने लिखा है, सॉरी, हमने इसे मिस कर दिया था। इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए, ममदानी के पुराने ई-मेल का स्क्रीनशॉट भी इसमें लगाया गया है। साल 2017 का यह गाना काफी मशहूर हुआ था। इसमें ममदानी ने उन पांच लोगों की तारीफ की थी, जिन्होंने साल 2008 में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन को 12 मिलियन डॉलर का दान दिया था। बाद में इन सभी को सजा हुई थी।

अब करीब एक दशक के बाद मदनानी के रैप सांग्स धूम मचा रहे हैं। मददानी न्यूयॉर्क के इतिहास के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर हैं। इन गानों में ममदानी के अंदर के फूडी के बारे में पता चलता है। वहीं, उनके कुछ अन्य पुराने गाने भी ट्रेंड में आ गए हैं। एक अन्य गाना कांडा भी चर्चा में है, जिसमें वह रोटी को याद कर रहे हैं। यह गाना साल 2015 में रिलीज हुआ था।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
America World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।