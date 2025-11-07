ममदानी ने 2017 में किया था ई-मेल, कंपनी ने अब दिया जवाब; नए मेयर का दिलचस्प पास्ट
जोहरान ममदानी ने जब से न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता है, वह लगातार सुर्खियों में हैं। इस बीच ममदानी के पास्ट से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। यह कहानी उन दिनों की है जब ममदानी एक रैपर के रूप में अपना करियर बना रहे थे। यह बात है साल 2017 की। तब ममदानी ने स्टीरियोगम नाम की एक म्यूजिक मैग्जीन को ई-मेल किया था। अब इस मैग्जीन ने ममदानी के ई-मेल का जवाब दिया है। मैग्जीन के एक्स हैंडल पर भी इसके बारे में पोस्ट किया गया है।
मेल में क्या लिखा था
ममदानी ने यह ई-मेल साल 2017 में लिखी थी। उस वक्त वो, एक रैपर थे और वह मिस्टर कार्डामॉम नाम से परफॉर्म करते थे। उन्होंने सलाम नाम से एक कंपोजीशन रिलीज की थी। इसके रिव्यू के लिए उन्होंने स्टीरियोगम नाम की मैगजीन को मेल लिखा था। इस मेल में उन्होंने लिखा था, ‘मैं न्यूयॉर्क का एक रैपर हूं। मैंने सलाम नाम से अपना नई कंपोजीशन रिलीज की है।’ इसके आगे उन्होंने लिखा था कि यह इस बारे में है कि आज अमेरिका में मुसलमान होने का मतलब क्या है। आज यहां पर मुस्लिम होने का मलतब सिर्फ डर है। इसके बारे में किसी तरह से भी स्टीरियोगम में लिखा जाए तो उन्हें खुशी होगी।
मैगजीन ने क्या दिख जवाब
मैगजीन ने अब ममदानी के ई-मेल का जवाब दिया है। इसमें उसने लिखा है, सॉरी, हमने इसे मिस कर दिया था। इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए, ममदानी के पुराने ई-मेल का स्क्रीनशॉट भी इसमें लगाया गया है। साल 2017 का यह गाना काफी मशहूर हुआ था। इसमें ममदानी ने उन पांच लोगों की तारीफ की थी, जिन्होंने साल 2008 में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन को 12 मिलियन डॉलर का दान दिया था। बाद में इन सभी को सजा हुई थी।
अब करीब एक दशक के बाद मदनानी के रैप सांग्स धूम मचा रहे हैं। मददानी न्यूयॉर्क के इतिहास के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर हैं। इन गानों में ममदानी के अंदर के फूडी के बारे में पता चलता है। वहीं, उनके कुछ अन्य पुराने गाने भी ट्रेंड में आ गए हैं। एक अन्य गाना कांडा भी चर्चा में है, जिसमें वह रोटी को याद कर रहे हैं। यह गाना साल 2015 में रिलीज हुआ था।
