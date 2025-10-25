मुसलमान होना अपमान सहने जैसा, ममदानी का भावुक भाषण; शुरुआती वोटिंग में सबसे आगे

संक्षेप: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान मामदानी ने शुक्रवार को अपनी मुस्लिम आस्था का भावुक बचाव किया। इस बीच शहर में अर्ली वोटिंग आज (शनिवार) से शुरू हो गई है।

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी ने शुक्रवार को एक भावुक भाषण देते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा किए जा रहे “नस्लवादी और निराधार हमलों” की कड़ी निंदा की। यह बयान ऐसे समय आया है जब शनिवार से इस चुनाव के लिए शुरुआती मतदान शुरू हो गया। सर्वेक्षणों में ममदानी को जीत की ओर अग्रसर दिखाया जा रहा है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रॉन्क्स की एक मस्जिद के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ममदानी ने कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वी “घृणा को मुख्यधारा में ला रहे हैं”, जिससे न केवल उन्हें, बल्कि न्यूयॉर्क में रहने वाले करीब 10 लाख मुसलमानों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “न्यूयॉर्क में मुसलमान होना यानी अपमान की अपेक्षा करना है। लेकिन अपमान हमें अलग नहीं बनाता- उसे सहन करना हमें अलग बनाता है।” ममदानी का यह बयान 4 नवंबर को होने वाले आम चुनाव से महज दो हफ्ते पहले आया है। ममदानी वर्तमान में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि उनका अभियान मूल रूप से जीवन-यापन की लागत और वहनीयता जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हालिया हमलों ने दिखाया है कि “इस्लामोफोबिया अब एक साझा राजनीतिक रणनीति बन गई है।”

कुओमो पर भड़के ममदानी और मुस्लिम संगठन यह भाषण उस विवाद के बाद आया जब पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने एक रेडियो शो में ऐसे बयान पर हंसी जताई जिसमें होस्ट सिड रोसेनबर्ग ने कहा कि “अगर एक और 9/11 हमला होता तो ममदानी खुश होते।” कुओमो ने जवाब में कहा, “यही तो दूसरी समस्या है।” मुस्लिम एडवोकेसी समूह CAIR Action के कार्यकारी निदेशक बसीम एलकर्रा ने कुओमो की टिप्पणी को “घृणित, खतरनाक और अयोग्यतापूर्ण” बताया। उन्होंने कहा, “एक मुस्लिम निर्वाचित अधिकारी पर यह आरोप लगाना कि वह 9/11 जैसी त्रासदी पर खुश होगा, नैतिक रेखा को पार करना है। कुओमो का यह आचरण दिखाता है कि वे लोगों को जोड़ने के बजाय डर फैलाना पसंद करते हैं।”

रिपब्लिकन उम्मीदवार स्लिवा पर भी निशाना ममदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा पर भी हमला बोला, यह कहते हुए कि उन्हें बहस के मंच पर “वैश्विक जिहाद का समर्थक” कहकर बदनाम किया गया। उन्होंने सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटियों द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापनों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें “आतंकी” के रूप में दिखाने या उनके खाने के तरीके का मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने अपने भाषण में व्यक्तिगत अनुभव शेयर किए- जैसे उनकी एक मौसी जिन्होंने 9/11 के बाद हिजाब पहनकर सबवे में सफर करना छोड़ दिया क्योंकि वे सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं, और उनके एक स्टाफ सदस्य के गैराज पर “टेररिस्ट” शब्द स्प्रे-पेंट से लिखा गया। ममदानी ने कहा कि उन्हें कई बार सलाह दी गई कि अगर वे चुनाव जीतना चाहते हैं तो उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि वे मुस्लिम हैं। मामदानी ने कहा कि शहर के करीब 10 लाख मुसलमानों को ऐसी ही अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां उनके चाचा ने उन्हें राजनीति में आस्था छिपाने की सलाह दी थी।

बड़े डेमोक्रेटिक नेताओं का समर्थन और विरोध शुक्रवार को ही ममदानी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज का समर्थन मिला। इसके अलावा, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल, कांग्रेसवुमन एलेक्ज़ेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ और स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स भी उनके पक्ष में हैं। हालांकि, पार्टी के अन्य शीर्ष नेता जैसे सीनेटर चक शूमर ने अब तक उन्हें समर्थन नहीं दिया है। ममदानी, जो फिलिस्तीन समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं, उनको पार्टी के कुछ वर्गों से आलोचना भी झेलनी पड़ी है।

अर्ली वोटिंग की शुरुआत: ट्रंप विरोधी मामदानी का दबदबा आज से शुरू हो रही अर्ली वोटिंग (25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक) के बीच चुनावी माहौल गर्म है। चुनाव 4 नवंबर को होगा, लेकिन लाखों वोटर पहले ही मतदान कर चुके हैं। मामदानी को पोल्स में 45% समर्थन मिला है, जबकि क्यूमो (इंडिपेंडेंट) को 35% और स्लिवा को 15%। वर्तमान मेयर एरिक एडम्स, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ने सितंबर में दौड़ से हटकर क्यूमो का समर्थन किया, हालांकि पहले उन्होंने क्यूमो को "सांप" कहा था।