Zohran Mamdani called Hamas a terrorist organization saying it has no place in our city
जोहरान ममदानी ने हमास को बताया आतंकी संगठन, बोले- इसकी हमारे शहर में कोई जगह नहीं

जोहरान ममदानी ने हमास को बताया आतंकी संगठन, बोले- इसकी हमारे शहर में कोई जगह नहीं

संक्षेप:

न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने हमास को आतंकी संगठन करार दिया है। एक यहूदी पूजा स्थल के सामने लगे हमास समर्थक नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए ममदानी ने कहा कि हमारे शहर में इनकी कोई जगह नहीं है।

Jan 10, 2026 07:57 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने गाजा में सक्रिय हमास को आतंकी संगठन करार दिया है। गुरुवार की रात क्वींस में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन में हमास समर्थक नारों की निंदा करते हुए ममदानी ने कहा कि इनकी हमारे शहर में कोई जगह नहीं है।

यहूदी धर्म स्थल के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर मीडिया से बात करते हुए ममदानी ने कहा कि यहां जो प्रदर्शन हुए हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं, इनकी हमारे शहर में कोई जगह नहीं है। दरअसल, गुरुवार की रात जब वहां पर प्रदर्शन हुए, तो प्रदर्शन कारियों ने हमास के समर्थन में भी नारे बाजी की। इसमें मुख्य रूप से, "जोर से कहो, और जोर से कहो, हम यहां हमास का समर्थन करते हैं" जैसे नारे भी शामिल थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ममदानी ने कहा, "मेरी टीम कल मेरी टीम कल रात के विरोध प्रदर्शन और जवाबी विरोध प्रदर्शन के संबंध में एनवाईपीडी के साथ लगातार संपर्क में है। हम पूजा स्थलों में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले न्यूयॉर्कवासियों की सुरक्षा के साथ-साथ विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना जारी रखेंगे।"

हालांकि, ममदानी के बयान के बाद भी स्थानीय लोगों ने उनकी हमास की निंदा न करने के लिए आलोचना की। इसके जवाब में ममदानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में लगाए गए नारों की हमारे शहर में कोई जगह नहीं है।" हम न्यूयॉर्कवासियों की पूजा स्थलों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जारी रखेंगे, साथ ही विरोध करने के संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करेंगे।"

