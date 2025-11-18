Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Zelenskyy will visit Turkey in new bid to jump start talks with Russia over the war in Ukraine
ट्रंप हुए फेल? अब तुर्की चले जेलेंस्की, रूस ने काटी कन्नी फिर एर्दोगन कैसे रुकवाएंगे यूक्रेन जंग

ट्रंप हुए फेल? अब तुर्की चले जेलेंस्की, रूस ने काटी कन्नी फिर एर्दोगन कैसे रुकवाएंगे यूक्रेन जंग

संक्षेप: रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप शासन की नाकामी के बाद जेलेंस्की ने अब कहा है कि वह स्पेन की यात्रा के एक दिन बाद, बुधवार को तुर्किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन में उन्हें नए समर्थन की घोषणाओं की उम्मीद है।

Tue, 18 Nov 2025 07:35 PMPramod Praveen एपी, कीव
share Share
Follow Us on

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि वह रूस के साथ लगभग चार वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत को गति देने के के प्रयासों के तहत इस सप्ताह तुर्की की यात्रा पर जाएंगे। तुर्की ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की मेजबानी की थी, हालांकि इस्तांबुल में हुई वार्ता में केवल युद्धबंदियों के आदान-प्रदान पर ही कुछ प्रगति हो पाई थी। वहीं, अमेरिका की अगुवाई वाले अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयास भी अब तक किसी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप शासन की नाकामी के बाद जेलेंस्की ने अब कहा है कि वह स्पेन की यात्रा के एक दिन बाद, बुधवार को तुर्किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन में उन्हें नए समर्थन की घोषणाओं की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दिए बिना सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, “हम बातचीत को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और हमने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं जिन्हें हम अपने साझेदार देशों के सामने रखेंगे।”

ये भी पढ़ें:सोशल मीडिया X पर क्यों ट्रेंड कर रहा 'Quiet Piggy', ट्रंप से क्या है संबंध?

युद्ध खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता

उन्होंने यह भी कहा, “युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” पिछले बृहस्पतिवार को जेलेंस्की ने कहा था कि वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, यूक्रेन की संसद के नेतृत्व और अपनी राजनीतिक पार्टी ‘सर्वेंट ऑफ द पीपल’ के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।

ये भी पढ़ें:रूस को जवाब देने को 100 राफेल लेगा यूक्रेन, मैक्रों-जेलेंस्की के बीच डील फाइनल

रूस नहीं भेज रहा अपना प्रतिनिधि

इस बीच, एक वरिष्ठ तुर्की अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तुर्की में ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, लेकिन क्रेमलिन ने कहा कि रूस किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी मंगलवार को कहा कि बुधवार को "तुर्की में कोई रूसी प्रतिनिधि नहीं होगा।" हालाँकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मास्को बातचीत के लिए तैयार है। पेस्कोव ने पत्रकारों के साथ अपने दैनिक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा, "फ़िलहाल, ये संपर्क रूसी भागीदारी के बिना हो रहे हैं। हम इस्तांबुल में वास्तव में क्या चर्चा होगी, इसकी जानकारी का इंतज़ार करेंगे।"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Russia Ukraine War Ukraine Turkey अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।