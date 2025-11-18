ट्रंप हुए फेल? अब तुर्की चले जेलेंस्की, रूस ने काटी कन्नी फिर एर्दोगन कैसे रुकवाएंगे यूक्रेन जंग

संक्षेप: रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप शासन की नाकामी के बाद जेलेंस्की ने अब कहा है कि वह स्पेन की यात्रा के एक दिन बाद, बुधवार को तुर्किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन में उन्हें नए समर्थन की घोषणाओं की उम्मीद है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि वह रूस के साथ लगभग चार वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत को गति देने के के प्रयासों के तहत इस सप्ताह तुर्की की यात्रा पर जाएंगे। तुर्की ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की मेजबानी की थी, हालांकि इस्तांबुल में हुई वार्ता में केवल युद्धबंदियों के आदान-प्रदान पर ही कुछ प्रगति हो पाई थी। वहीं, अमेरिका की अगुवाई वाले अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयास भी अब तक किसी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सके हैं।

रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप शासन की नाकामी के बाद जेलेंस्की ने अब कहा है कि वह स्पेन की यात्रा के एक दिन बाद, बुधवार को तुर्किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन में उन्हें नए समर्थन की घोषणाओं की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दिए बिना सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, “हम बातचीत को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और हमने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं जिन्हें हम अपने साझेदार देशों के सामने रखेंगे।”

युद्ध खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने यह भी कहा, “युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” पिछले बृहस्पतिवार को जेलेंस्की ने कहा था कि वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, यूक्रेन की संसद के नेतृत्व और अपनी राजनीतिक पार्टी ‘सर्वेंट ऑफ द पीपल’ के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।