फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, रविवार को फ्लोरिडा में मुलाकात

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि वह रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेता रविवार की वार्ता के दौरान यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे और विचाराधीन 20 सूत्री योजना ‘‘लगभग 90 प्रतिशत तैयार है।’’ प्रस्तावित बैठक लगभग चार वर्षों से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में किए जा रहे व्यापक राजनयिक प्रयासों में नया घटनाक्रम है।

जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी पक्ष क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि यूरोपीय लोग इसमें शामिल हों, लेकिन उन्हें शक है कि कम समय में यह संभव होगा या नहीं। उन्होंने कहा, "हमें बिना किसी शक के, जल्द ही कोई ऐसा फॉर्मेट ढूंढना होगा जिसमें न सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका मौजूद हों, बल्कि यूरोप भी शामिल हो।"

घोषित मीटिंग लगभग चार साल से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रही बड़ी डिप्लोमैटिक कोशिशों में लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन ये कोशिशें मॉस्को और कीव की बिल्कुल अलग-अलग मांगों की वजह से अटक गई हैं। जेलेंस्की की ये टिप्पणियां गुरुवार को उनके यह कहने के बाद आईं कि उनकी अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ "अच्छी बातचीत" हुई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि क्रेमलिन पहले से ही अमेरिकी प्रतिनिधियों के संपर्क में था, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रीव ने हाल ही में फ्लोरिडा में अमेरिकी दूतों से मुलाकात की थी।