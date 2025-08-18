जंग खत्म होगी लेकिन…जेलेंस्की से मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन से फिर करेंगे बात

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इशारा दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जल्दी खत्म होगी। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध जरूर खत्म होगा। लेकिन कब खत्म होगा, यह नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की भी इसे खत्म करना चाहते हैं। पुतिन भी इसे बंद करना चाहते हैं। पूरी दुनिया इससे उकता गई है। ट्रंप ने कहा कि वह ‘व्हाइट हाउस’ में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद पुतिन से बात करेंगे। वहीं, जेलेंस्की ने संकेत दिया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं।



जेलेंस्की ने भी दिया संकेत

ट्रंप ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और कहा था कि अब यह जिम्मेदारी जेलेंस्की पर है कि वह उन रियायतों पर सहमत हों, जिनसे युद्ध समाप्त हो सकता है।

जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर सबकुछ सही रहा तो हम त्रिपक्षीय बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, हम त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं।... यह त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है।



बाइडेन पर भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनका देश यूक्रेन की शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा। ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश वहां पर पहले से सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। हम भी इसमें शामिल रहेंगे। इस दौरान ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर भी अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने बाइडेन को एक भ्रष्ट नेता बताया।