आभारी हूं... डोनाल्ड ट्रंप के 'जीरो ग्रैटिट्यूड' वाले तंज के बाद नरम हुए जेलेंस्की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तंज के बाद जेलेंस्की ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया है।

Mon, 24 Nov 2025 01:06 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर रविवार को ट्रंप ने जेलेंस्की पर जमकर तंज कसा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के बाद अब जेलेंस्की ने अपने रुख में थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कीव के शासकों के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने युद्ध खत्म करने के अमेरिका के इतने प्रयासों के बाद भी अमेरिका के प्रति कोई आभार नहीं जाता है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर जेलेंस्की का नाम लिए बिना तंज कसा था। उन्होंने लिखा, "मुझे एक ऐसा युद्ध विरासत में मिला है, जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। यह युद्ध सभी के लिए नुकसानदायक है। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जान बेवजह ही चली गई। यूक्रेन लीडरशिप ने इस युद्ध को रोकने के हमारे प्रयासों को लेकर जरा भी आभार नहीं जताया, और दूसरी तरफ यूरोप है, जो लगातार रूस से तेल खरीदता जा रहा है।" ट्रंप यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार नॉटो के जरिए यूक्रेन की मदद के लिए हथियार बेच रहा है। लेकिन बाइडन ने अमेरिका को ताक पर रखकर सब कुछ फ्री दे दिया था।

ट्रंप की पोस्ट के बाद जेलेंस्की ने जताया आभार

ट्रंप के इस पोस्ट के कुछ घंटों बाद ही जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका का, हर अमेरिकी दिल का, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी है उस सहायता के लिए , जो जेवलिन (मिसाइलों) से शुरू होकर आज तक यूक्रेनियों की जान बचा रही है।”

आपको बता दें कि दोनों वैश्विक नेताओं के बीच में यह बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है, जब यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए जिनेवा में अमेरिका की तरफ से पेश 28 सूत्रीय समझौते पर बात चल रही है। इसको लेकर यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया गया था कि यह प्रस्ताव रूसी पक्ष की ओर ज्यादा झुका हुआ है।

अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव का नया रूप यूक्रेन की सारी शर्तों को बेहतर प्रदर्शित करता है। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव और मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव ने एएफपी की बताया कि इस प्रस्ताव का मौजूदा संस्करण भले ही अभी पूर्णतः स्वीकृत न किया गया हो, लेकिन यह अब यूक्रेन की अधिकांश प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करता है।

क्या है जिनेवा वार्ता?

रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था। उस पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच में जिनेवा में बैठक हुई थी। इस बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद रहे थे। उनके साथ में अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक रुबियो ने बैठक को बेहतर बताते हुए कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल रविवार को बाद में दूसरी बैठक के लिए फिर जुटेंगे। हालांकि, प्रस्ताव को लेकर हुए प्रगति में उन्हें कोई समस्या नहीं दिखती।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
