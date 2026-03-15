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ईरान युद्ध में मदद को तैयार यूक्रेन, लेकिन... जेलेंस्की ने रखी बड़ी शर्त; मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

Mar 15, 2026 06:12 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कीव
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यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यूक्रेन मध्य पूर्व के देशों और अमेरिका को ईरानी शाहेद ड्रोन हमलों से निपटने में अपनी विश्व स्तरीय विशेषज्ञता साझा करने को तैयार हैं। हालांकि, यह सहायता बिना किसी शर्त के नहीं होगी।

ईरान युद्ध में मदद को तैयार यूक्रेन, लेकिन... जेलेंस्की ने रखी बड़ी शर्त; मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यूक्रेन मध्य पूर्व के देशों और अमेरिका को ईरानी शाहेद ड्रोन हमलों से निपटने में अपनी विश्व स्तरीय विशेषज्ञता साझा करने को तैयार हैं। हालांकि, यह सहायता बिना किसी शर्त के नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इसके बदले में वित्तीय सहायता, उन्नत प्रौद्योगिकी और अमेरिका से हवाई रक्षा प्रणालियों की मजबूत आपूर्ति की आवश्यकता है। जेलेंस्की ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूक्रेन ने कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तीन टीमें भेजी हैं। ये टीमें ड्रोन रक्षा प्रणालियों के संचालन का प्रदर्शन करने और स्थिति का आकलन करने के लिए गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी युद्ध अभियान में शामिल होने की बात नहीं है। हम ईरान के साथ युद्ध में नहीं हैं।

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राष्ट्रपति ने आगे बताया कि खाड़ी देशों के साथ ड्रोन से जुड़े लंबे समय तक चलने वाले समझौतों पर चर्चा हो सकती है। यूक्रेन को क्या मिलेगा, इस पर अभी विस्तृत बातचीत बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आज प्रौद्योगिकी और फंडिंग दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन ने रूसी हमलों के खिलाफ सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन, जैमिंग उपकरणों और अन्य साधनों से प्रभावी रक्षा विकसित की है, जबकि खाड़ी देशों ने ईरानी ड्रोन रोकने के लिए महंगी वायु रक्षा मिसाइलों पर भारी खर्च किया है। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देशों ने यूक्रेन से ड्रोन मुकाबला करने के तरीकों पर मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 10 से अधिक देशों ने ऐसी सहायता के लिए संपर्क किया है।

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हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को ईरानी ड्रोन रोकने में यूक्रेन की मदद की जरूरत नहीं है। जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे नहीं समझ पा रहे कि वाशिंगटन ने ड्रोन से जुड़े बड़े समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, जिसके लिए कीव महीनों से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 35-50 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करना चाहता था, लेकिन अब इसकी संभावना पर संदेह है।

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जेलेंस्की ने कुछ यूक्रेनी कंपनियों और विदेशी सरकारों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कीव की मंजूरी के बिना ड्रोन-रोधी उपकरणों के सौदे करने की कोशिश की। उन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण यूक्रेन को मिलने वाली हवाई रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति पर चिंता जताई और कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मध्य पूर्व के मुद्दे के कारण अमेरिका यूक्रेन से ध्यान हटा ले।

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इस बीच, मॉस्को, कीव और वाशिंगटन के बीच यूएई में प्रस्तावित शांति वार्ता अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों के बाद क्षेत्र में युद्ध बढ़ने से स्थगित हो गई थी। जेलेंस्की ने बताया कि वाशिंगटन ने अगले सप्ताह अमेरिका में बैठक का सुझाव दिया, लेकिन रूसी पक्ष वहां आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो बैठक का स्थान बदला जाएगा या रूस को अमेरिका में बैठक की पुष्टि करनी होगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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