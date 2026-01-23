ट्रंप से भिड़ा यूरोप तो जेलेंस्की के भी निकले पर, पश्चिमी देशों पर तीखा हमला, अमेरिका की जमकर तारीफ

संक्षेप: जेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप भटका हुआ दिखता है। वहीं उन्होंने रूस के खिलाफ कमजोर प्रतिक्रिया पर यूरोप से नाराजगी भी जताई। उन्होंने यूरोप की प्रतिक्रिया की तुलना वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों से की।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को बहती गंगा में हाथ धो लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर उपजे हालिया विवाद के बाद जेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों पर तीखा हमला किया है। जेलेंस्की ने अपने यूरोपीय सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस द्वारा लगभग चार साल पहले किए गए आक्रमण के प्रति यूरोप की प्रतिक्रिया धीमी, बिखरी हुई और अपर्याप्त रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने यूरोप के खिलाफ कई शिकायतें कीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शांति पहल के बीच यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। जेलेंस्की ने कहा, ‘‘यूरोप भटका हुआ दिखता है।’’

क्या बोले जेलेंस्की? इस दौरान जेलेंस्की ने यूरोप की प्रतिक्रिया की तुलना वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों से कर दी। जेलेंस्की ने फिल्म ‘ग्राउंडहॉग डे’ का जिक्र किया जिसमें मुख्य किरदार को एक ही तरह की दिनचर्या बार-बार जीनी पड़ती है। वह जो भी करे अगला दिन नया नहीं आता और सब कुछ फिर उसी जगह से शुरू हो जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल दावोस में मैंने अपने भाषण का अंत इस बात से किया था कि यूरोप को पता होना चाहिए कि वह खुद की रक्षा कैसे करे। एक साल बीत गया और कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं।’’ इससे पहले जेलेंस्की ने दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी। जेलेंस्की ने लगभग एक घंटे तक चली इस बातचीत को सार्थक बताया है।