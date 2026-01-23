Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Zelensky says Europe fragmented looks lost amid tussle between Trump and NATO
ट्रंप से भिड़ा यूरोप तो जेलेंस्की के भी निकले पर, पश्चिमी देशों पर तीखा हमला, अमेरिका की जमकर तारीफ

संक्षेप:

जेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप भटका हुआ दिखता है। वहीं उन्होंने रूस के खिलाफ कमजोर प्रतिक्रिया पर यूरोप से नाराजगी भी जताई। उन्होंने यूरोप की प्रतिक्रिया की तुलना वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों से की।

Jan 23, 2026 11:34 am ISTJagriti Kumari एपी, दावोस
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को बहती गंगा में हाथ धो लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर उपजे हालिया विवाद के बाद जेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों पर तीखा हमला किया है। जेलेंस्की ने अपने यूरोपीय सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस द्वारा लगभग चार साल पहले किए गए आक्रमण के प्रति यूरोप की प्रतिक्रिया धीमी, बिखरी हुई और अपर्याप्त रही है।

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने यूरोप के खिलाफ कई शिकायतें कीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शांति पहल के बीच यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। जेलेंस्की ने कहा, ‘‘यूरोप भटका हुआ दिखता है।’’

क्या बोले जेलेंस्की?

इस दौरान जेलेंस्की ने यूरोप की प्रतिक्रिया की तुलना वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों से कर दी। जेलेंस्की ने फिल्म ‘ग्राउंडहॉग डे’ का जिक्र किया जिसमें मुख्य किरदार को एक ही तरह की दिनचर्या बार-बार जीनी पड़ती है। वह जो भी करे अगला दिन नया नहीं आता और सब कुछ फिर उसी जगह से शुरू हो जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल दावोस में मैंने अपने भाषण का अंत इस बात से किया था कि यूरोप को पता होना चाहिए कि वह खुद की रक्षा कैसे करे। एक साल बीत गया और कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं।’’ इससे पहले जेलेंस्की ने दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी। जेलेंस्की ने लगभग एक घंटे तक चली इस बातचीत को सार्थक बताया है।

बैठक पर ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा है कि उनकी बैठक अच्छी रही और यह युद्ध जल्द ही खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई। बैठक अच्छी रही। हम आज या कल राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे।’’ वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति से जब सवाल किया गया कि पुतिन के लिए उनका क्या संदेश है तो उन्होंने कहा, ‘‘युद्ध को समाप्त करना होगा। बहुत से लोग मारे गए हैं।’’

लेखक के बारे में

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
