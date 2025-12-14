NATO में नहीं जाएंगे... रूस से शांति के लिए जेलेंस्की ने छोड़ी जिद; अमेरिका के सामने ये शर्त

संक्षेप: जेलेंस्की ने कहा कि चूंकि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता के प्रयास का समर्थन नहीं किया है, इसलिए कीव को उम्मीद है कि पश्चिमी गठबंधन के सदस्यों को दी जाने वाली गारंटी जैसी ही गारंटी का एक सेट प्रस्तावित किया जाएगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नाटो सदस्यता की अपनी लंबी जिद को छोड़ने की बात कही है। हालांकि इसको लेकर एक शर्त भी रख दिया है। राष्ट्रपति के अनुसार, पश्चिमी देश यूक्रेन को मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी प्रदान करने को तैयार हैं तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। यह बयान बर्लिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ महत्वपूर्ण शांति वार्ता से ठीक पहले आया है।

बता दें कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ होने वाली अपेक्षित बैठक से पहले चांसलरी पहुंचे थे। यह बैठक बर्लिन में यूक्रेनी, अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों के बीच चल रही बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है।

बातचीत से पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट पर ऑडियो क्लिप में पत्रकारों के सवालों के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि चूंकि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता के प्रयास का समर्थन नहीं किया है, इसलिए कीव को उम्मीद है कि पश्चिमी गठबंधन के सदस्यों को दी जाने वाली गारंटी जैसी ही गारंटी का एक सेट प्रस्तावित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा गारंटी रूसी आक्रमण की एक और लहर को रोकने का मौका हैं और यह हमारी तरफ से पहले से ही एक समझौता है।