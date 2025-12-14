Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Zelensky said Russia is prolonging the war millions of families without electricity and water
यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली पानी के; जेलेंस्की बोले- रूस युद्ध को बेवजह खींच रहा लंबा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले रात भर जारी रहे, जिससे कई लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि रूस युद्ध को लंबा खींच रहा है और हमारे लोगों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता है।

Dec 14, 2025 04:10 pm IST
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को रूसी हमलों के बीच गंभीर चेतावनी जारी की है। रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लगातार किए जा रहे हमलों से लाखों परिवार बिजली, गर्मी और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है, जब कीव युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण कूटनीतिक वार्ताओं की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों के बाद बुनियादी सेवाओं को बहाल करने के लिए यूक्रेनी आपातकालीन और उपयोगिता सेवाएं लगातार काम कर रही हैं।

उन्होंने मरम्मत कार्य में लगे कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्थिति अभी भी कठिन है। मायकोलाइव, ओडेसा, खेरसोन, चेर्निहिव, डोनेट्स्क, सूमी और ड्निप्रो क्षेत्रों में लाखों परिवार अभी भी बिजली के बिना हैं। जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूसी हमले रात भर जारी रहे, जिससे कई लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि रूस युद्ध को लंबा खींच रहा है और हमारे लोगों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार, रूस ने इस सप्ताह यूक्रेन पर 1500 से अधिक हमलावर ड्रोन, लगभग 900 हवाई बम और विभिन्न प्रकार की 46 मिसाइलें दागीं।

जेलेंस्की ने आगे कहा कि लगातार हमलों के बावजूद यूक्रेन कूटनीति के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सम्मानजनक शर्तों पर शांति चाहिए और हम यथासंभव रचनात्मक रूप से काम करने को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे परिणाम प्राप्त होना बेहद महत्वपूर्ण है।

इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन आने वाले दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला की तैयारी कर रहा है, जिसमें बर्लिन कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी पक्ष और यूरोपीय मित्रों के साथ बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। बर्लिन में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव उन्हें और वार्ता टीम को अब तक हुई मुलाकातों की जानकारी देंगे, जबकि सैन्य और सुरक्षा अधिकारी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के विवरण पर काम करेंगे।

जनरल ह्नातोव और रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि यूक्रेन तथा यूक्रेनवासियों के लिए सुरक्षा गारंटी के विवरण पर काम करेंगे। यूक्रेनी नेता ने कहा कि युद्ध के बाद यूक्रेन की पुनर्बहाली और विकास पर पश्चिमी साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने आगे कहा कि इसी समय यूक्रेनी सरकार के अधिकारी युद्ध के बाद यूक्रेन की वास्तविक पुनर्बहाली और विकास पर अमेरिका तथा यूरोप के साथ चर्चा जारी रखे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों से बैठकें करना और युद्ध समाप्त करने के लिए राजनीतिक समझौते पर यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा करना होगा।

