शांतिवार्ता के लिए अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की, रूस ने यूक्रेन की इमारत पर गिरा दिया बम; 5 की मौत

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की शांतिवार्ता के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। इधर रूस ने खारकीव की इमारत पर ड्रोन अटैक कर दिया जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है।

Mon, 18 Aug 2025 01:04 PM
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की शांति वार्ती के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। वहीं रूस ने हमले बंद नहीं किए हैं। सोमवार को भी रूस ने खारकीव के एक पांच मंजिला इमारत पर ड्रोन अटैक कर दिया। इस हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अटैक के बाद इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग लग गई।

यहां के गवर्नर ने कहा कि रूस ने इमारत पर चार ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन की स्टेट इमर्जेंसी सर्विस ने वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि इमारत के मलबे को हटाने और लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं एक मंजिल पर आग लगी हुई है। मारे गए पांच लोगों में एक डेढ़ साल की बच्ची भी शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सीमा के पास भी एक शहर पर बलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ था जिसमें 11 लोग घायल हो गए थे। वहीं अमेरिका पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि युक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा। इसके अलावा यूक्रेन नाटो का हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। इस तरह की बयानबाजी के बीच ट्रंप और जेलेंस्की में टकराव की भी आशंका बनी हुई है।

ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के दौरान हुए टकराव को ध्यान में रखते हुए ही इस बार यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ यूरोप के नेता भी अमेरिका पहुंचे हैं। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में बैठक हुई थी। बैठक के बाद दोनों ही नेताओं ने किसी ठोस परिणाम के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि दोनों ने ही इस वार्ता को सार्थक बताया था।

