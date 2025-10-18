Hindustan Hindi News
'बहुत सुंदर है, स्टाइलिश लग रही', जेलेंस्की की जैकेट की तारीफ करने लगे डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप: फरवरी में वाशिंगटन दौरे के दौरान एक पत्रकार ने जेलेंस्की के मिलिट्री स्टाइल वाले हरे टी-शर्ट और पैंट पहनने पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उन्होंने अगस्त में व्हाइट हाउस में सूट पहनकर सबको चौंका दिया। इस बार भी उन्होंने वही सूट चुना। 

Sat, 18 Oct 2025 02:56 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने काले रंग का मिलिट्री स्टाइल वाला सूट पहना था, जिसे देखकर ट्रंप ने उनकी खूब तारीफ की। व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह अपने जैकेट में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यह वास्तव में बहुत स्टाइलिश है। मुझे यह पसंद है।' उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह दूसरी बार है जब जेलेंस्की के कपड़ों ने ट्रंप का ध्यान खींचा, इससे पहले अगस्त में भी उन्होंने यूक्रेनी नेता के सूट की तारीफ की थी।

फरवरी में वाशिंगटन दौरे के दौरान एक पत्रकार ने जेलेंस्की के मिलिट्री स्टाइल वाले हरे टी-शर्ट और पैंट पहनने पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उन्होंने अगस्त में व्हाइट हाउस में सूट पहनकर सबको चौंका दिया। इस बार भी उन्होंने वही सूट चुना और जब एक पत्रकार ने उनके कपड़ों के बारे में पूछा तो ज़ेलेंस्की ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'वही सूट क्योंकि वही राष्ट्रपति, यह बहुत सिंपल है। अगले राष्ट्रपति के लिए दूसरा सूट होगा।' उनकी इस मजेदार टिप्पणी ने मीटिंग में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी।

मीटिंग के बाद ट्रंप ने यु्द्ध पर क्या कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद यूक्रेन और रूस से युद्ध समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे जहां हैं, वहीं रुक जाएं। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद से यह युद्ध समाप्त नहीं होने को लेकर कई बार हताशा जताई है, लेकिन उनकी ताजा टिप्पणी यूक्रेन के लिए यह संदेश प्रतीत होती है कि वह रूस के हाथों गंवाई भूमि को वापस लेने का प्रयास छोड़ दे। ट्रंप ने जेलेंस्की और उनकी टीम की 2 घंटे से अधिक की बातचीत के तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, ‘काफी खून-खराबा हो चुका है। संपत्ति की सीमाएं युद्ध और साहस से तय हो रही हैं। उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए, जहां वे हैं। दोनों को जीत का दावा करने दें, इतिहास को फैसला करने दें!’

