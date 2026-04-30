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ट्रंप-पुतिन बातचीत के बाद जेलेंस्की ने मांगे रूस-यूक्रेन युद्धविराम के 'सीक्रेट डिटेल्स', खत्म होगी जंग?

Apr 30, 2026 04:07 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के प्रस्तावित अल्पकालिक युद्धविराम के पूरे विवरण की मांग की है।

ट्रंप-पुतिन बातचीत के बाद जेलेंस्की ने मांगे रूस-यूक्रेन युद्धविराम के 'सीक्रेट डिटेल्स', खत्म होगी जंग?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के प्रस्तावित अल्पकालिक युद्धविराम के पूरे विवरण की मांग की है। जेलेंस्की ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने अपने प्रतिनिधियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम से संपर्क करने और रूस के अल्पकालिक युद्धविराम प्रस्ताव की स्पष्ट जानकारी लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन लंबे समय तक चलने वाला युद्धविराम चाहता है, न कि केवल कुछ घंटों का।

जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है और इस युद्ध को वास्तव में समाप्त करने के लिए जरूरी राजनयिक प्रयास कर रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह प्रस्ताव मॉस्को में परेड के लिए कुछ घंटों की सुरक्षा का है या इसमें कुछ और भी है। हमारा प्रस्ताव दीर्घकालिक युद्धविराम, लोगों की विश्वसनीय सुरक्षा और स्थायी शांति का है। यूक्रेन किसी भी गरिमापूर्ण और प्रभावी प्रारूप में इसके लिए तैयार है।

बता दें कि ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत के बाद यूक्रेन संघर्ष में संभावित युद्धविराम का संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि पुतिन ने युद्धविराम का 'थोड़ा सा सुझाव' दिया है और मॉस्को की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ट्रंप ने विश्वास जताया कि पुतिन कुछ समय पहले समझौते के लिए तैयार थे, लेकिन बाहरी दबावों के कारण बातचीत की मेज पर आना उनके लिए मुश्किल हो गया।

ईरान को लेकर भी है प्लान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के 970 पाउंड संवर्धित यूरेनियम भंडार को तीसरे देश के रूप में संभालने की अपनी पेशकश को दोहराया है। ट्रंप के अनुसार, ईरान से इस यूरेनियम स्टॉक को अमेरिका को सौंपने की मांग के बीच पुतिन ने मदद की इच्छा जताई। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि पुतिन ने मुझे बताया कि वह इसमें हमारी मदद करना चाहते हैं और संवर्धन प्रक्रिया में शामिल होने को तैयार हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने पुतिन से कहा कि मैं चाहूंगा कि आप यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने में शामिल हों। मेरे लिए यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने ईरान के खिलाफ किसी भी नई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप से फोन पर ईरान मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की और स्पष्ट किया कि ईरानी धरती पर किसी भी प्रकार का जमीनी अभियान पूरी तरह से 'अस्वीकार्य और खतरनाक' होगा। राष्ट्रपति पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने पत्रकारों से कहा कि अगर ईरान के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू हुई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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