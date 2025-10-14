Hindustan Hindi News
अब यूक्रेन युद्ध भी रुकवा दो; जेलेंस्की ने लगाई गुहार, बोले- शांति को आगे बढ़ाते रहें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि मध्य पूर्व में युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए शांति को आगे बढ़ाने का यह वेग रुकना नहीं चाहिए। यूरोप में भी युद्ध को समाप्त किया जा सकता है।

Devendra Kasyap, Tue, 14 Oct 2025
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने की अपील दोहराई। उन्होंने गाजा में शांति समझौते के बाद शांति प्रक्रिया की गति बनाए रखने पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि मध्य पूर्व में युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए शांति को आगे बढ़ाने का यह वेग रुकना नहीं चाहिए। यूरोप में भी युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, और इसमें अमेरिका तथा अन्य सहयोगियों का नेतृत्व बेहद निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रपति ने आगे बताया कि उन्होंने अपने फिनिश समकक्ष एलेक्स स्टब के साथ एक घंटे से ज्यादा समय तक फोन पर चर्चा की, जिसमें इस मुद्दे पर उनके विचारों का आदान-प्रदान और समन्वय स्थापित करने पर ध्यान दिया गया। गाजा शांति योजना हासिल करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सफलता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वाशिंगटन की ऐसी ही सक्रियता यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और गाजा में युद्ध रोकने के लिए उठाए गए कदम वाकई सराहनीय हैं। बेशक, अमेरिका की सही दिशा में की गई कार्रवाई रूस के खिलाफ यूक्रेन पर चल रहे युद्ध को भी समाप्त करने में मददगार होगी। हमारे पास इसके लिए एक ठोस रणनीति भी तैयार है। जेलेंस्की ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने और स्टब ने हाल ही में रूसी हमलों से प्रभावित यूक्रेनी ऊर्जा क्षेत्र तथा हवाई रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की जरूरत पर भी विचार-विमर्श किया।

उन्होंने कहा कि मैं सहायता के लिए उनकी तत्परता के प्रति कृतज्ञ हूं। रूस को युद्ध और आतंक जारी रखने के स्रोतों से वंचित करना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में शांति का सबसे मजबूत आधार बनेगा। इसी सप्ताह के अंत में जेलेंस्की ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दी और कहा कि यदि एक जगह युद्ध रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से रूसी युद्ध को भी विराम दिया जा सकता है।

