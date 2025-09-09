यूक्रेन के एक गांव पर रूसी ग्लाइड बम से हमला, 20 लोगों की मौत; 21 घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में पेंशन लेने के लिए कतार में खड़े बुजुर्गों पर रूसी ग्लाइड बम से हमला किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई।

रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से युद्ध चल रहा है, और दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दोनों तरफ से एक-दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच, मंगलवार को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में पेंशन लेने के लिए कतार में खड़े बुजुर्गों पर रूसी ग्लाइड बम से हमला किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन लोग घायल हो गए।

दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए जेलेंस्की ने 'टेलीग्राम' पर एक पोस्ट में बताया कि यह हमला दोनेत्स्क क्षेत्र के यारोवा गांव में हुआ। उन्होंने इस हमले को लेकर कहा कि यह निस्संदेह क्रूरता है। जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे इस आक्रमण के लिए दंडित किया जाए। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। दुनिया को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। अमेरिका को जवाब देना चाहिए। यूरोप को जवाब देना चाहिए। जी-20 को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रूस को मौत का तांडव मचाने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।