तुमने कराई उस्मान की हत्या, चुनाव टालना चाहते हो; हादी के भाई ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्लाह अल जाबेर ने हादी की हत्या को जुलाई विद्रोह की उपलब्धियों और बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट करने की 'गहरी साजिश' का हिस्सा बताया।

Dec 24, 2025 10:24 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिन बाद उनके भाई ने नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यूनुस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हादी के भाई ने कहा कि अगले साल फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए यह हत्या कराई गई।

शरीफ उस्मान हादी 2024 के जुलाई विद्रोह से उभरे सांस्कृतिक संगठन 'इंकलाब मंच' के प्रवक्ता थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 दिसंबर को ढाका में उनके सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी की हत्या के बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रमुख समाचार पत्रों और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यालयों को निशाना बनाया गया।

हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने ढाका के शाहबाग में एक विरोध सभा में अंतरिम सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा- तुमने उस्मान हादी की हत्या कराई और अब इस मुद्दे का इस्तेमाल करके चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हो। उमर ने कहा कि उस्मान फरवरी तक राष्ट्रीय चुनाव चाहते थे और अधिकारियों को तेज जांच सुनिश्चित कर चुनावी माहौल को बाधित न करने की अपील की।

उन्होंने चेतावनी दी- हत्या करने वालों का तेज ट्रायल सुनिश्चित करो ताकि चुनावी माहौल खराब न हो। सरकार ने कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला, तो तुम्हें भी एक दिन बांग्लादेश से भागना पड़ेगा। यह इशारा स्पष्ट रूप से शेख हसीना की ओर था, जो पिछले साल देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद भारत भाग गईं। उमर ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे किसी एजेंसी या 'विदेशी आकाओं' के सामने झुके नहीं।

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्लाह अल जाबेर ने हादी की हत्या को जुलाई विद्रोह की उपलब्धियों और बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट करने की 'गहरी साजिश' का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां और 'फासीवादी सहयोगी' इसमें शामिल हैं। जाबेर ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर की जांच के जरिए हत्यारों को तय समय में जनता के सामने पेश करने की मांग की, वरना प्रदर्शन तेज कर दिए जाएंगे।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सड़कों पर डटे रहेंगे और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। इंकलाब मंच के नेताओं ने कहा कि वे 25 दिसंबर को कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान देश लौट रहे हैं। प्लेटफॉर्म के नेताओं ने उम्मीद जताई कि तारिक रहमान उनके न्याय की लड़ाई में एकजुटता दिखाएंगे।

यह घटना बांग्लादेश की राजनीति में नई उथल-पुथल पैदा कर रही है, जहां फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतरिम सरकार ने हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और जांच का वादा किया, लेकिन आरोपों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

