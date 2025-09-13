you too dropped bombs from Mali to Iraq and Syria Israel thrashed France and Britain at UN ज्ञान मत दो, तुमने भी माली-सीरिया में खूब बम बरसाए; इजरायल ने फ्रांस और ब्रिटेन को रगड़ दिया, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़you too dropped bombs from Mali to Iraq and Syria Israel thrashed France and Britain at UN

ज्ञान मत दो, तुमने भी माली-सीरिया में खूब बम बरसाए; इजरायल ने फ्रांस और ब्रिटेन को रगड़ दिया

संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने इसके जवाब में कहा कि या तो कतर हमास की निंदा करे, हमास को निष्कासित करे और हमास को न्याय के कठघरे में लाए, नहीं तो इजराइल ऐसा ही करेगा।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कSat, 13 Sep 2025 09:26 AM
share Share
Follow Us on
ज्ञान मत दो, तुमने भी माली-सीरिया में खूब बम बरसाए; इजरायल ने फ्रांस और ब्रिटेन को रगड़ दिया

कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमलों को लेकर कई मित्र देश ही इजरायल की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने शुक्रवार को पश्चिमी सहयोगी देशों- खासकर फ्रांस और ब्रिटेन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर की गई हवाई कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि ये देश खुद आतंकवाद के खिलाफ विदेशी धरती पर सैन्य कार्रवाइयां करते रहे हैं, लेकिन इजरायल के कदमों पर सवाल उठा रहे हैं।

दरअसल जब गाजा में युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हमास नेता दोहा में एकत्र हुए थे तभी इसी दौरान इजराल ने हमला कर दिया जिसमें कम से कम छह लोग मारे गए। इस कदम को सही ठहराने के लिए डैनन ने अमेरिका के उस ऑपरेशन का हवाला दिया जिसमें ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था। इतना ही नहीं, दोहा में हवाई हमले के खिलाफ ज्ञान दे रहे फ्रांस और ब्रिटेन को भी इजरायली दूत ने खूब लताड़ लगाई।

डैनन का यूएनएससी में भाषण: जब बिन लादेन के लिए छूट नहीं, तो हमास को कैसे?

यूएनएससी की बैठक में डैनन ने अपने भाषण में कहा, "जब पाकिस्तान में बिन लादेन को खत्म किया गया, तब किसी ने भी सवाल यह नहीं पूछा कि विदेशी धरती पर आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया। आज भी ऐसा ही होना चाहिए। जब बिन लादेन के लिए कोई छूट नहीं थी तो हमास के लिए भी कोई छूट नहीं हो सकती।" उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल का ऑपरेशन "आत्मरक्षा" में किया गया और इसका उद्देश्य केवल हमास के आतंकियों को निशाना बनाना था, न कि कतर को।

डैनन ने फ्रांस और ब्रिटेन को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा, "फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो और मॉरिटानिया में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्होंने विदेशी धरती पर बमबारी की। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ हवाई हमले किए। क्या तब दुनिया ने उनकी निंदा की? नहीं। लेकिन जब इजरायल आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाता है, तो ये सहयोगी देश यूएन में हमें सबक सिखाने लगते हैं।" उन्होंने इन देशों पर "दोहरे मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिमी दुनिया को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने और बंधकों की रिहाई की मांग करनी चाहिए।

यह भाषण पाकिस्तान के यूएन प्रतिनिधि द्वारा इजरायली हमले की निंदा के जवाब में आया। पाकिस्तान ने हमले को "देश प्रायोजित आतंकवाद" बताया और इजरायल पर कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। डैनन ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए बिन लादेन केस का जिक्र किया, जिससे बैठक में तनाव बढ़ गया।

ये भी पढ़ें:मोसाद ने नहीं मानी बात, हमास नेताओं को मारने से किया इनकार; मजबूर हुए नेतन्याहू
ये भी पढ़ें:कतर पर हमले के बाद अपने ही जाल में फंसा US, इजरायल जाएंगे विदेश मंत्री रूबियो

क्या बोले फ्रांस और ब्रिटेन?

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत जेरोम बोनाफोंट ने कतर में इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि "दो देश ढांचे पर आधारित एक राजनीतिक समाधान जरूरी है।" उन्होंने बेहतर शासन के साथ एक संप्रभु फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने पर जोर दिया। वहीं ब्रिटेन की राजदूत डेम बारबरा वुडवर्ड ने कहा, "हम कतर पर हमले की पूरी तरह निंदा करते हैं, जिससे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने या इजरायल की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई मदद नहीं मिलेगी।"

Israel France International News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।