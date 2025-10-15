आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए; किस देश के नेता ने की जॉर्जिया मेलोनी से अपील

संक्षेप: तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एर्दोगन ने मेलोनी से स्मोकिंग छोड़ने की अपील की। इस पर हंसते हुए मेलोनी ने जवाब दिया कि मुझे पता है, मुझे पता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती।

मिस्र में गाजा शांति समिट के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हल्की-फुल्की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एक वायरल क्लिप में, एर्दोगन मुस्कुराते हुए मेलोनी का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, फिर मजाक में कहते हैं, “मैंने तुम्हें प्लेन से नीचे आते देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मुझे तुम्हें सिगरेट पीना बंद करवाना है।” इटली की नेता थोड़ी हैरान लेकिन खुश होकर, हंसते हुए और जवाब दिया, “मुझे पता है, मुझे पता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती।”

इसके बाद, नजदीक खड़े फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी इसमें शामिल हो गए और हंसते हुए कहा, “यह नामुमकिन है, जिससे आसपास के लोग और हंस पड़े।'' यह बातचीत गाजा शांति समिट के दौरान हुई, जो एक डिप्लोमैटिक इवेंट था जिसमें दुनिया के कई नेता, यूएन सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस शामिल हुए थे। इसे को-चेयर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। मीटिंग में गाजा में युद्ध खत्म करने और युद्ध के बाद इलाके के भविष्य के लिए एक नई शुरुआत करने की कोशिशों पर फोकस किया गया।

खास बात यह है कि मिस्र में किसी वर्ल्ड लीडर के साथ मेलोनी की यह अकेली बातचीत नहीं थी जो वायरल हुई। एक और वीडियो जिसने ध्यान खींचा, वह था डोनाल्ड ट्रंप की इटली की पीएम की अजीब तारीफ करना। शर्म अल-शेख में अपनी स्पीच के दौरान, ट्रंप ने ग्लोबल लीडर्स को उनकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन जब मेलोनी की बारी आई, तो उन्होंने उनकी खूबसूरती पर जोर दिया और पूछा कि क्या उन्हें तारीफ से बुरा लगा।