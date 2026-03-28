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आप मेरे से सेक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं; डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से ऐसा क्यों कहा- VIDEO

Mar 28, 2026 11:10 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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शुक्रवार को जब वह वाइट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि पूरे सभागार में हंसी गूंज उठी। हालांकि उनके आलोचक इसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखने के बाद उन्होंने पत्रकारों से सवाल पूछने को कहा।

Donald Trump on Sex: ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच दुनिया की निगाहें अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर टिकी रहती हैं। वह रोज नए-नए दावे करते हैं। शुक्रवार को जब वह फ्लोरिडा में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि पूरे सभागार में हंसी गूंज उठी। हालांकि उनके आलोचक इसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखने के बाद उन्होंने पत्रकारों से सवाल पूछने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऐसे राजनेताओं में नहीं हूं जो सवालों से बचते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा हैं। इसमें ट्रंप बोलते हैं, ''अब मैं कुछ सवाल लूंगा। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप सेक्स के बारे में भी मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उन नेताओं जैसा नहीं हूं जो सवालों से बचते हैं।'' ट्रंप के इतना कहते ही पत्रकार परिषद में हंसी गूंज उठी।

ट्रंप ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक महान शांतिदूत के तौर पर याद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को सुलझाने के अपने दावों पर भी जोर दिया।

अपनी विरासत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "अच्छा, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि मैंने आठ युद्धों को सुलझाया है। इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों लोगों को बचाया। इनमें से कुछ युद्ध तो बहुत लंबे समय से चल रहे थे। एक 34 साल से, एक 32 साल से, एक 29 साल से और एक 22 साल से। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले युद्ध थे और हर साल इनमें बहुत से लोग मारे जा रहे थे।"

उन्होंने आगे कहा कि उनके प्रयासों से संघर्ष वाले इलाकों में लोगों की जान बचाने में मदद मिली। उन्होंने कहा, "तो मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है। मुझे पता है कि यह बात मेरे मुंह से कहना शायद सही न लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी विरासत एक महान शांतिदूत के तौर पर बने, क्योंकि मेरा सच में यह मानना ​​है कि मैं एक शांतिदूत हूं।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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