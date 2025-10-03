'आप बहुत फ्रेंडली हैं', PM मोदी के मुरीद हुए दिग्गज कंपनी के CEO; अपने नेताओं को खूब सुनाया

भारत ASML के लिए एक उभरता बाजार बन रहा है। कंपनी ने SEMICON इंडिया 2025 में हिस्सा लिया, जहां भारतीय इकोसिस्टम से जुड़ने और भविष्य के अवसरों की तलाश की। इस दौरान कंपनी के CEO ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की थी।

नीदरलैंड्स (डच) की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी ASML के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनसे मिलना काफी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय कंपनियों को अपने ही शीर्ष नीति निर्माताओं तक पहुंच मिलना हमेशा आसान नहीं होता। इस बयान के साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। ASML के ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंक हीमस्कर्क ने बताया कि पीएम मोदी ने कंपनी के सीईओ के साथ दो घंटे की बैठक की और निवेशकों से खुलकर सुझाव मांगे।

यह टिप्पणी पॉलिटिको के 'कॉम्पिटिटिव यूरोप' समिट में की गई, जहां हीमस्कर्क ने ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन जैसे शीर्ष नेताओं से मिलने की मुश्किलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "यह हमेशा आसान नहीं होता। वाइट हाउस में सीनियर अधिकारी से मिलना ईयू के कमिश्नर से मिलने से ज्यादा आसान है।" इसके ठीक बाद उन्होंने भारत के अनुभव का जिक्र किया।

मोदी की मेजबानी ने छोड़ा गहरा असर हीमस्कर्क ने खुलासा किया कि ASML के सीईओ क्रिस्टोफ फौक्वेट ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दो घंटे की बैठक की। उन्होंने बताया, "डेढ़ घंटे तक मोदी ने ध्यान से सुना, फिर बोले- 'आप बहुत फ्रेंडली हैं, बताओ हम क्या बेहतर कर सकते हैं।'" यह सुनकर हीमस्कर्क ने यूरोपीय नेताओं को निशाना साधा। उन्होंने कहा, "राजनीतिक नेताओं को उन कंपनियों के साथ बैठना चाहिए जो निवेश कर रही हैं। ईयू को मोदी के संवाद के तरीके से सीखना चाहिए।" हीम्सकेर्क ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल उनकी बात ध्यान से सुनी, बल्कि कंपनी से फीडबैक देने का भी आग्रह किया।

ASML दुनिया की अग्रणी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी है, जो चिपमेकिंग के लिए लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। यह स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का 'दिमाग' तैयार करने वाली चिप्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी ने हाल ही में फ्रेंच एआई फर्म मिस्ट्रल के साथ 1.3 बिलियन यूरो का सौदा किया है, जिसे हीमस्कर्क ने "इंडस्ट्रियल एआई पर फोकस" बताया।

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत ASML की यह प्रशंसा ऐसे समय में आई है जब भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। अगस्त में, प्रधानमंत्री मोदी को इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विकसित पहला स्वदेशी चिप ‘विक्रम’ भेंट किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने घोषणा की थी कि ‘मेड इन इंडिया’ चिप इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगा। भारत सरकार ने 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइन में निवेश को बढ़ावा देना है।

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख ASML जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भारत की बढ़ती वैश्विक साख और तकनीकी क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। भारत न केवल स्वदेशी तकनीक विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक निवेशकों और कंपनियों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। इस मुलाकात और ASML की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए तैयार है।

भारत में ASML का बढ़ता रुझान भारत ASML के लिए एक उभरता बाजार बन रहा है। कंपनी ने SEMICON इंडिया 2025 में हिस्सा लिया, जहां भारतीय इकोसिस्टम से जुड़ने और भविष्य के अवसरों की तलाश की। भारत सरकार की 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात के सानंद में एक पायलट प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी है, और एक साल के अंदर चार और यूनिट्स उत्पादन शुरू करने वाली हैं। ग्लोबल दिग्गज जैसे एप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क और लिंडे सप्लाई चेन में निवेश कर रहे हैं।